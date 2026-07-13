CEDAW會議開幕 鄭麗君：持續推動友善職場、縮減性別薪資差異

行政院副院長鄭麗君13日代表卓榮泰院長出席「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第5次國家報告國際審查會議」開幕式時表示，此次國家報告展現政府4年來在消除婦女歧視、增進婦女權益及促進性別平等的努力與進展。她強調，追求性別平權是國家的重要目標，政府的腳步不會停歇，未來將繼續努力，致力推動友善職場，支持「雙就業、雙照顧」，強化女性決策參與，縮減性別薪資差異，提升女性勞動價值；同時，因應數位時代，落實性別教育2.0及強化性別暴力防治，促進女性身心健康與經濟安全，以及關注所有性別，特別是雙重或多重交織身分的處境不利者等，這些都是政府未來努力的方向，以落實性別主流化及多元平權的實踐。

鄭麗君致詞時指出，臺灣自2009年首度自願提交第1次CEDAW國家報告，並於2011年通過CEDAW施行法，依法進行每4年1度的國家報告，展現臺灣接軌國際人權標準的決心；2026年是我國第5次提出國家報告，可說是國內運作最久、相對成熟的人權公約。

鄭麗君表示，過去幾次國家報告，均由多位國際專家協助審查，同時也有許多學者專家、民間團體、各部會機關的投入，象徵臺灣一步一腳印不斷追求人權進步。此次審查會議，也非常榮幸邀請CEDAW國際審查委員會Esther Eghobamien-Mshelia主席等5位享譽國際的專家學者們，協助我國審查、自我檢視、進行問責，展現我國持續追求更進步人權目標的決心。在此，她要代表行政院感謝5位專家在颱風不便之中，不辭辛勞遠道而來，為審查會議提供寶貴意見。

鄭麗君表示，為提出第5次國家報告，行政院邀請各機關共同撰寫報告，並舉辦民間交流座談會，廣納民間團體、學者專家的多元意見，協助政府針對第4次國家報告所提之結論性意見與建議，提出精進策略，並協助共同檢視過去4年來，為增進婦女人權保障及性別平等的各項工作最新進展、不足之處及未竟之功，至盼透過此次國際審查會議，持續創造政府與公民社會及國際社群的交流與對話，以確立未來努力的目標。

鄭麗君進一步表示，本（7）月15日適逢臺灣解嚴39周年，回顧歷史，臺灣性別平等發展與臺灣民主化歷程息息相關，從早年私領域的壓迫抵抗，轉化為公共領域的權利爭取，從90年代《民法》親屬篇修法運動，到民主化後，臺灣逐步修訂《性別平等工作法》、《性別平等教育法》、「防暴三法」（《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《性騷擾防治法》）及《跟蹤騷擾防制法》等，逐步確立性別平等的法制基礎。此外，在民主化後的民主治理，政府更進一步融入性別主流化，透過公民參與及公私協力，為政府所有計畫及法律融入性別觀點，為各機關、各政策領域逐步縮減性別不平等，增進婦女人權保障，以及促進多元性別平權價值的實踐。她要感謝一路以來，在性別平等道路上努力的先進及公民力量，並致上最深的敬意。

本次國家報告展現2021至2024年政府在消除婦女一切歧視、增進婦女權益，以及促進性別平等的努力工作。鄭副院長表示，從聯合國開發計畫署（UNDP）所發布性別不平等指數（GII)編算我國指數，臺灣在167個國家中位居第10名；2023年經濟合作暨發展組織（OECD）發布的「社會習俗性別指數」（SIGI），首度將臺灣納入評比，我國在179國中名列第6名，為亞洲第一；2024年，我國女性立法委員仍維持4成比例，也是亞洲最高。此外，此次報告也特別呈現臺灣4年來在司法體系的性別人權保障、保障女性權利的政府機制、性別暴力防治、工作權、健康權、經濟與社會生活權，乃至婚姻及家庭關係中的性別平等等多面向的進展，以及仍須精進之處。

鄭副院長強調，在撰寫報告後，我國仍然持續深化改革，例如，2025年提出的「性別暴力防治國家行動計畫（114-116年）」，即為因應數位時代、AI技術快速發展，性別暴力樣態已由實體延伸至網路虛擬空間，因此政府必須整合實體與數位性別暴力防治工作，希望打造性別暴力零容忍的數位社會。

鄭麗君另指出，臺灣在今年開始，推動以「日」為單位的育嬰留職停薪申請的照顧彈性化方案，而男性申請比例逐月上升，到今年6月已連續兩個月超越女性申請的比率，達到50.7%，這是一個象徵性的進展。此外，賴清德總統在今年5月所提「台灣人口對策新戰略－家庭支持篇」，也強調以增進公共照顧與性別平權為前提，提出各項政策，例如為鼓勵雙親共同承擔育兒責任，雙親皆領滿6個月育嬰留職津貼，可各再多請領3個月，並將育嬰留停的年齡從3歲延長到6歲，並改為育兒留停津貼；同時以「日」為請假單位的彈性措施，從30日再延長為60日。

鄭麗君強調，政府推行的政策就是希望打破傳統性別分工的窠臼，讓女性長久肩負的照顧責任，轉化為國家、企業與社會的共同責任，而這些法案都已送至立法院，盼儘速完成相關修法。

最後，鄭麗君再次感謝5位專家遠道而來，以及所有學者專家、民間團體及行政院性別平等會委員的參與，盼能廣泛參考國際經驗，回頭檢視臺灣性平發展的既有基礎及未來挑戰，讓CEDAW能真正落實在社會生活的各環節，讓我國民主能真正成為保障每一個性別均能平等享有自由與尊嚴的生活方式，並以此生活方式讓臺灣民主永續發展。