立院初審道交條例 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛

為防制毒駕，立法院交通委員會今天初審通過道交條例部分條文修正草案，增訂毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，且不論車輛屬何人所有都將沒入；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。

行政院會6月18日通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，加重毒駕、拒測等行為處罰。立法院交通委員會今天邀交通部長陳世凱等人列席，審查道交條例修正草案。

行政院提案指出，近期毒駕致人死傷案件頻傳，為遏止日益嚴重的毒駕情形，因此檢討相關處罰規定，且因吸毒行為涉犯刑事法律，毒駕危害性比酒駕更為嚴重。初審通過條文中，將毒駕處罰從現行吊扣駕照1至2年，修正為吊銷駕駛執照。

初審通過條文中，同步調升毒駕罰鍰，首次毒駕機車罰鍰新台幣12萬元、汽車15萬元；二次毒駕罰鍰將以前次罰鍰金額再加罰9萬元；三次以上則每次再增加9萬元，罰鍰無上限，並均應當場移置保管該汽機車，吊銷其駕駛執照。

同時，毒駕拒測罰鍰也拉高，初審通過條文明定，首次拒測將開罰27萬元、第2次則為45萬元，第3次以上按前次金額加罰18萬元，累加無上限，藉此提高累犯成本。毒駕或拒檢者，沒入該車輛，汽機車所有人與駕駛人非屬同一人時，也適用沒入車輛規定。

為強化同車乘客勸阻毒駕的社會責任，初審通過條文中增訂，毒駕者車上若有年滿18歲的同車乘客，將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

為防範未然，從源頭管理、加強防制，遏止毒駕行為，初審條文中也增訂，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相似管制藥品者，經警察機關確認後，吊銷其駕駛執照。

初審通過條文中，建立吸毒者預防性吊照機制，吸食毒品遭吊銷駕駛執照者，2年內不得考領駕駛執照，欲重新考領駕駛執照時，應依規定接受毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，完成後也須1年內無再有施用毒品紀錄，才發給駕照。

初審條文明定，因毒駕遭吊銷駕駛執照期間，若再無照上路，從現行加罰1萬2000元罰鍰，提高為3萬6000元罰鍰，且後續累加無上限，並沒入該汽機車。

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