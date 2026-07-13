熬夜看世足太爆肝？AI NOWCAST 3分鐘帶你秒變超神球評

世足冠軍賽熱血引爆，但凌晨的暴力比賽時間，總讓你隔天一早只能頂著黑眼圈，靠意志力上班嗎 ？同事都在聊挪威爆冷淘汰巴西、埃及差點創造歷史又被阿根廷超級大逆轉，自己沒看比賽瞬間邊緣化。

怎麼辦？別擔心！台灣科技公司「網際智慧」推出全台首個原生 AI 聲音內容平台 「AI NOWCAST 時時聽」 ，首創用「聽」的世足專區，寫下 78.6% 的超狂完聽率 與 21.4% 的高訂閱率 ，解放雙手雙眼也能隨時跟上世界盃話題，早上通勤之餘就能把進度補完。

AI 雙主播像朋友聊天 3分鐘精華講給你聽

AI NOWCAST核心亮點是全自動聲音內容產製技術，它不照稿念新聞，而是進行結構整理、語氣轉譯，並特別設計聲音角色 。在世足專區中，會化身兩位默契十足的 AI 雙主播，像朋友聊天一樣一來一往，把整場賽事「講」給你聽 。 一個驚呼丟出「哈蘭德梅開二度」，另一個馬上神默契接梗「這是他本屆第7球，追平梅西、姆巴佩」 ！誰進球、誰十二碼踢丟、VAR 怎麼翻盤全抓出重點 。不管是摩洛哥 3比0 淘汰地主加拿大，還是法國險勝巴拉圭，隔天起床刷牙洗臉的 3 分鐘，你就能聽完最濃縮的戰報，比熬夜看完整場的人還抓得到重點 。

除進球快訊、中場焦點與精華 ，專區在賽前更提供「十六強前瞻」深度對戰分析 。好玩的是，還能直接線上參與比分預測賺取 LINE Points，還附上猜中能向好友炫耀的功能，世足預測戰直接變成全民運動。

網際智慧執行長晁旭光表示：「運動賽事是非常適合聲音化的場景，AI NOWCAST 足球專區讓使用者在通勤、運動或生活空檔中，都能用聽的方式跟上賽事節奏，不錯過每一個進球的時刻。」

網際智慧長期深耕 AI 溝通科技 ，旗下擁有自然輸入法、VoAI 絕好聲創等知名產品 。「AI NOWCAST」的願景是建立一個全方位的聲音內容生態圈 ，不僅協助優質媒體夥伴以超低成本將文字產值延伸到聲音通路 ，未來還會逐步走向財經、科技、知識與生活等主題專區。

免下載、免註冊！打開 LINE 一鍵隨點隨聽

追世足不麻煩！AI NOWCAST使用方式極其便利，不用額外下載 App、不用記密碼註冊 。只要直接在 LINE 搜尋官方帳號「AI NOWCAST」，或是到 LINE 錢包頁面的「MINI Home」就能一秒找到。

還能直接釘選在手機桌面，隨手一點就能進去。目前平台完全免費使用，世界盃四強和冠軍賽就在眼前，如果你也無法熬夜看球，不如睡飽、把第一手資訊交給 AI 雙主播。