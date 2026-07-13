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CEDAW國際審查 鄭麗君盼保障每個性別平等自由

中央社／ 台北13日電
「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第5次國家報告國際審查會議」13日在台北舉辦，國際審查委員將針對國家報告內容與我方代表進行交流。行政院副院長鄭麗君（前左3）、國家人權委員會副主委紀惠容（前右3）等人上午出席開幕式。中央社
「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）第5次國家報告國際審查會議」13日在台北舉辦，國際審查委員將針對國家報告內容與我方代表進行交流。行政院副院長鄭麗君（前左3）、國家人權委員會副主委紀惠容（前右3）等人上午出席開幕式。中央社

CEDAW第5次國家報告國際審查會議今天登場，行政院副院長鄭麗君表示，政府追求平權腳步不會停，希望藉這次審查，檢視台灣性平發展基礎及未來挑戰，讓台灣民主真正保障每個性別都能平等享有自由與尊嚴的生活方式。

鄭麗君上午出席「CEDAW第5次國家報告國際審查會議」開幕式時致詞表示，台灣從2009年首度自願提交聯合國「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」國家報告，今年已是第5次提交，政院也邀各機關共同撰寫，並廣納民間團體、學者專家多元意見。

鄭麗君表示，台灣在7月15日即將迎來解嚴39週年，台灣性別平等發展與民主化歷程息息相關，從早年私領域的壓迫抵抗，轉化為公共領域的權利爭取；從1990年代民法親屬編修正運動，到民主化後逐步修訂性別平等工作法、性別平等教育法、跟蹤騷擾防制法等，逐步確立性別平等法治基礎，後來進一步融入性別主流化，增進婦女人權保障並促進多元性別平權價值。

鄭麗君表示，從聯合國開發計劃署發布指數推算，台灣在167國中位居第10；若從經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數首次將台灣納入評比來看，台灣在179國當中名列第6、亞洲第1。

鄭麗君說，政府持續深化改革，例如台灣今年也推動育嬰留職停薪可以「日」為單位申請的彈性化方案，男性申請以日為單位的育嬰留停比例逐月上升，到今年6月已連續2個月超越女性申請、達50.7%，這是象徵性進展。

鄭麗君說，總統賴清德5月也提出「台灣人口對策新戰略」，以增進公共照顧與性別平權為前提提出各項政策。政府政策就是希望打破在照顧上的傳統性別分工，目前這些法案都已送到立法院，希望與立法院充分合作，儘速完成修法。

鄭麗君說，政府追求平權的腳步不會停，未來將繼續努力推動友善職場，支持雙就業、雙照顧，強化女性決策參與，縮減性別薪資差異，提升女性勞動價值；此外，因應數位時代，必須落實性別教育2.0及強化性別暴力防治；另也要關注所有性別、特別是雙重或多重交織身分的處境不利者等，落實性別主流化及多元平權實踐。

鄭麗君強調，希望藉這次審查，廣泛參考國際經驗，回頭檢視台灣性平發展基礎及未來挑戰，讓CEDAW落實在社會每個環節，讓台灣民主能真正保障每個性別都能平等享有自由與尊嚴的生活方式，並以此讓台灣民主永續發展。

鄭麗君 性別 聯合國

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