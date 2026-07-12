總統：全球供應鏈關鍵角色 展現台灣能領導精神

總統賴清德今天為「北美洲台灣人教授協會第46屆年會」錄製致詞影片，他說，台灣站在科技發展的最前面，扮演全球供應鏈的關鍵角色；台灣有責任發揮優勢、展現氣魄，以「Taiwan Can Lead，台灣能領導」的精神，推動世界的科技發展和進步。

總統府發布新聞稿指出，賴總統今天凌晨以錄影方式為「北美洲台灣人教授協會第46屆年會」致詞。

賴總統說，北美洲台灣人教授協會成立46年以來，在大家的帶領和打拚之下，不只是在學術界發揮很大的影響力，也讓國際看見台灣人堅定走向世界的勇敢精神。

總統表示，今年年會的主題是「AI, Technology andTaiwan」，展現出鄉親對台灣未來發展的關心和支持。

賴總統指出，現在的台灣已經是世界的台灣。尤其現在人類文明進入人工智慧的大時代，台灣站在科技發展的最前面，扮演全球供應鏈的關鍵角色；台灣有責任發揮優勢、展現氣魄，以「Taiwan Can Lead，台灣能領導」的精神，推動世界的科技發展和進步。

他說，政府的目標是打造台灣成為「智慧國家」，政府會積極推動「AI新十大建設」，要讓百工百業、讓民眾的生活都能運用人工智慧，能夠更進步、更升級。

總統表示，預計在2040年前，培養至少50萬名AI人才，也要協助至少100萬家中小微企業智慧化，讓台灣能夠提升競爭力，因應新時代的挑戰。

賴總統說，在座者都是北美洲學術界的先覺。面對國際局勢和科技產生的挑戰和機會，台灣需要大家寶貴的意見和支持；再次感謝協會和各位鄉親的貢獻。有大家在海外做台灣的靠山，海內外團結合作，不論未來的挑戰有多大，都有信心守護台灣的民主自由和繁榮發展。