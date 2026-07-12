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聯合報一周大事7/5~7/11

聯合報／ 本報訊
台北地檢署偵辦長榮海運內線交易案，張國華（左）以一億二千萬元交保，限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控。 記者葉信菉／攝影
台北地檢署偵辦長榮海運內線交易案，張國華（左）以一億二千萬元交保，限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控。 記者葉信菉／攝影

國內

6日：長榮集團爆重大內線交易案，檢調搜索約談長榮海運董事張國華、張國政等九人。

9日：受到巴威颱風影響，大學招聯會拍板分科測驗延期至十三、十四日舉行。這也是分科測驗實施以來，首度因颱風延期。

11日：中聯致癌油事件持續延燒，台中地檢署動依違反食安法聲押中聯總經理余凌，董事長蔡清松則以2000萬元交保。

國外

8日：美國總統川普宣布，美國與伊朗之間的停火「已經結束」，並稱美國可能恢復對伊朗的海上封鎖。

8日：美國總統川普在土耳其北約年度峰會期間，批評西班牙是「糟糕的北約夥伴」，並揚言中斷與西班牙的貿易往來。

9日：南韓前總統尹錫悅妨害拘留案三審有罪定讞，被判處有期徒刑七年。尹錫悅尚有七起刑事案件在身，包括一審被判處無期徒刑的內亂首謀案。

長榮海運 巴威颱風 伊朗

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無人機多案並陳 藍黨內憂被綠營見縫插針

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