聯合報一周大事7/5~7/11

中國大陸國家主席習近平預計九月訪問美國，我駐美代表俞大㵢美東時間十日在雙橡園與記者茶敘表示，美國已重申對台政策不變，未來立場也不會有任何變動；俞大㵢也說，美中之間的互動有利於世界安定，沒有不好。

2026-07-12 00:00