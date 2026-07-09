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聯合報、陳玲基金會邀歌手前進岡山榮家 與長輩熱情互動

聯合報／ 記者程嘉文／高雄即時報導
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，並為高齡101歲的榮民蔡金生切蛋糕祝壽。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，並為高齡101歲的榮民蔡金生切蛋糕祝壽。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲社福基金會、懷恩社福基金會合辦的「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，邀請藝人到各地榮家義演，今年邁入第12屆，9日下午到高雄燕巢的岡山榮家獻唱。現場榮民、榮眷與社工看護人員全程熱烈回應，讓參與的歌手王海玲、殷正洋、于台煙也十分感動與驚喜。

聯合報社長游美月、陳玲與懷恩基金會董事長李棟樑，當場致贈慰問金與慰問品。現場全體人員並為為高齡101歲的老榮民蔡金生慶生。李棟樑還致贈一個紅包給全榮家最年長、108歲的老太太李志潔，佩服她精神矍鑠，完全看不出年紀。

代表退輔會主委嚴德發到場歡迎的副主委吳志揚說，非常佩服李棟樑擔任軍人之友社理事長期間，勤跑各地部隊慰問；不僅關心。吳志揚也打趣表示，自己不久前在台北與太太一起去看了「民歌五十」演唱會，當時三位歌手都上台演唱成名金曲，沒想到今天又能在榮家欣賞到「迷你版」演出。

現場演出的曲目，除了民歌時代的「月琴」、「恰似你的溫柔」、「化妝舞會」、「想你的夜」、「守著陽光守著你」，也有鄧麗君組曲、「感恩的心」、「月亮代表我的心」等老歌。殷正洋則與擔任主持人的聯合報整合行銷部副總經理陳偉民，合唱「中華民國頌」，兩人都是軍人子弟，每次在榮家演出，都以這首歌壓軸。

榮家主任李文國則指出，目前岡山榮家有600多人進住，其中約有兩成是一般民眾，由地方政府社會局安排而來。榮家共分為六個「堂」，其中一堂專門收住老年失智者。吳志揚指出，隨著第一代老榮民凋零，加上高齡化時代來臨，榮家也要配合需求向長照轉型。全台16所榮家，目前有5所已經為失智患者設立「忘我園區」，共可收住1100多人。

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，歌手于台煙與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，歌手于台煙與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，並為高齡101歲的榮民蔡金生切蛋糕祝壽。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，並為高齡101歲的榮民蔡金生切蛋糕祝壽。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，歌手殷正洋（左）與聯合報整合行銷部副總陳偉民。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，歌手殷正洋（左）與聯合報整合行銷部副總陳偉民。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，歌手于台煙與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，歌手于台煙與台下長輩互動。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，基金會董事長李棟樑（左）與全榮家最年長（108歲）的李志潔老太太。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，基金會董事長李棟樑（左）與全榮家最年長（108歲）的李志潔老太太。記者程嘉文／攝影

聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，歌手王海玲邀請長輩們上台，合唱「恰似你的溫柔」。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲、懷恩基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，九日前進岡山榮家，歌手王海玲邀請長輩們上台，合唱「恰似你的溫柔」。記者程嘉文／攝影

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