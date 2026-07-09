青年百億圓夢計畫赴法交流 總統期許台灣有首位太空人

法國在台協會參與「青年百億海外圓夢基金計畫」推動，今天舉行成果分享會。法國在台協會主任龍燁表示，已有116名青年赴法國交流，相信未來會有更多青年赴法；總統賴清德則勉勵人因夢想偉大，樂見台灣可能有首位太空人。

法國在台協會今天舉辦「青年百億海外圓夢基金計畫」法國場成果分享暨交流晚會，總統賴清德在外交部長林佳龍及教育部、海委會官員陪同下出席；5名曾赴法交流的青年分享在公共事務、太空、半導體、體育及文化等領域的經驗。

龍燁（Franck Paris）致詞時說，「青年百億海外圓夢基金計畫」推動至今，已有116名青年赴法國交流，橫跨科學、產業、太空以及體育等領域人才；可能今年以後，第一位從台灣出發的太空人會說法文。

賴總統致詞時表示，身為「青年百億海外圓夢基金計畫」推動者，看到在場參與計畫的青年臉上掛著笑容，同樣感到非常開心。感謝龍燁這些年的支持與努力，台灣與法國的關係持續深化，龍燁也主動提供許多機會給「青年百億海外圓夢基金計畫」。

賴總統指出，人們因夢想而偉大；樂見台灣可能出現首位太空人，當他在留意台灣產業發展時，已有青年投入這些領域。台灣的科技為世界所重視，但科技是翅膀帶大家到世界各地，而文化是臉龐，有文化，大家才知道台灣是誰，因此也致力推動文化創意產業。

賴總統和龍燁說的是「星路計畫太空職人啟航」的蔡喬伊，於2025年8月到9月赴法國土魯斯交流。她分享經驗時表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」讓她相信「成為太空人」的夢想可以實現，能有國家作為舞台、走向國際；希望未來能成為台灣與國際在航太上的橋梁，相信有一天台灣會有自己的太空人。

目前正值世界盃足球賽期間，體育專業的「都市運動與奧運傳承計劃」楊子慶特別送賴總統一件足球衣，上頭不僅印著賴總統的英文名，背號則是116號，代表116名赴法交流的「青年百億海外圓夢基金計畫」參與者。