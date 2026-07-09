陸船頻越界毒魚、破壞東沙島生態 立院內政委員會時隔8年登島考察

面對過去大陸漁船頻繁越界毒魚、嚴重破壞東沙生態的灰色地帶侵擾，立法院內政委員會今在國民黨召委廖先翔率隊，重啟時隔八年的東沙島國會考察，廖說，東沙也是我國宣示並且維護主權的重要據點。藍委張智倫指出，目前我方透過「扣留子艦、驅離母艦」的強硬手段，已有效重創對岸經濟利益、大幅減少越界漁船。

考察團今從高雄小港機場飛往東沙機場，先到「南海屏障」國碑合影，再前往指揮部會議室聽取東沙任務現況簡報；下午參訪水廠及東沙郵政代辦所、東沙島碼頭、東沙大王廟，再到東沙管理站海研中心；考察機關為海洋委員會、內政部。

前一次立委登島考察，是2018年5月24日為因應中共在南海武力擴張，民進黨籍外交及國防委員會時任召委王定宇率團考察東沙島。

廖先翔表示，東沙群島環境優美，也是我國宣示並且維護主權的重要據點，但島上駐守條件不佳，需要國家及國人給予支持；無論是東沙島或者太平島都是南海少數的島嶼，具有指標性的戰略意義，對於固有領海的守護及執法皆有相當大的幫助；但倘若發生軍事衝突時，則需要強大的海上軍事力量才有辦法支撐防禦，透過島嶼節點的地理優勢與海上軍力互相支援，才能夠確保上海交通與能源的傳輸無虞。

針對海域安全與兩岸互動，張智倫表示，過去大陸漁船頻繁越界捕魚，甚至毒魚，嚴重破壞生態環境；目前我方海巡單位強勢執法，針對對岸漁船之「母艦與子艦」編隊，海巡艦艇會直接扣留其子艦，並將母艦驅離；由於此舉造成對方經濟損失，目前陸方漁船越界情況已明顯減少。

巡邏部署方面，張志倫指出，海巡署每日皆派遣一艘千噸級大型巡防艦於周邊海域執行遠程巡弋，監控中共船隻動態；若遇漁船非法捕魚，則由100噸級小型巡防艦執行攔截與扣押任務。

此外，張智倫也提到島上幾個問題待解決，包括大陸方面飄散至東沙島周邊的海洋垃圾、以及東沙島上通訊設備落後，未來將請國家通訊傳播委員會等相關單位協助。