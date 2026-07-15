2026 臺東聲音藝術節 邀請您用聲音探索島嶼韌性

「臺東聲音藝術節」多年來關注在地聲景，透過系統性採集，建構出土地的聽覺文化檔案。今年配合「台東博覽會」，以「韌性之島：聲音的居所」為主題，探討島嶼在風、海、地震與多元文化塑造下的韌性生活方式。

在變動時代中，聲音提供具療癒與包容性的文化形式，不僅是媒介，更是連結土地與他者的感知空間，引導人們以五感認識和發現島嶼的生命節奏，穿越邊界、跨越族群，在個人與社群之間生成新的連結。

▲臺東聲景百選微型展＿撥通電話即可聽見來自山海聚落的聲音。 圖／臺東縣政府 提供

臺東聲景百選微型展 聆聽來自臺東某角落的聲景

今年與臺南目目文創合作「臺東聲景資源地理資訊系統GIS開放平臺資料庫」，發起「臺東聲景百選」公開徵件活動，邀請全民在臺東進行聲音採集。徵件活動總計收到436件珍貴的聲音檔案，再從中精選出100件在地聲景作品，即日起至8/20於臺東美術館大文創教室外展出。

當您走進電話亭、翻開黃頁電話簿，選擇一組三位數號碼並按下數字，便能聆聽來自臺東某個角落的聲景。此外，更與十間臺東在地店家合作微型展，走進店內戴上耳幾，便能聆聽特定的音類型。

▲走進電話亭，選擇一組三位數號碼並按下數字，便能聆聽來自臺東某個角落的聲景。 圖／臺東縣政府 提供

跨域演出＆市集 用聲音編織出跨域感官盛宴

8/15、8/16兩天在臺東美術館戶外草地更集結國內外8組跨界演出團隊和藝術家，以各自獨特的音樂語彙，共同在臺東的夏夜裡，以聲音編織出一場跨域感官盛宴！

8/15演出團隊為「聲透樂團feat.黃雅農」由臺灣的提琴手忻薇、斯洛伐克 Viktor Schramek 的鼓手與美國的貝斯手東東所組成的爵士樂團，攜手臺灣跨域藝術家黃雅農，展開跨⽂化的聲音對話；緊接由臺、韓音樂家共組的리Trio，由李英豪、李東熙、李世揚所組成即興三重奏，帶來爵士即興交織；盧學叡則以溫暖帶細膩情感的嗓音，攜手臺東大學音樂系帶來古典與流行交織的合作；首日尾聲由來自臺灣的Alica Han與印尼的Rama Saputra組成的Sundialll，帶來當代實驗聲響。

8/16由百合花Lilium樂團開場，曲風融合融合搖滾、藍調與傳統曲藝融合，帶領聽眾自由穿梭於時間與空間中；Hiin大越隊（海筆子大樂隊）作為臺灣的跨界音樂與聲音創作團隊，成員背景橫跨實驗聲響、即興演奏與當代藝術領域，並與空間、觀眾及環境聲音產生即時互動。

除了舞臺上的音樂碰撞，跨國邀請以色列藝術家 Amir Shpilman 發展的大型參與式聲音互動作品《愛的總動員》（Army of Love）。隨著黃昏時刻天色魔幻變化，作品結合手機裝置、即時指令、群體移動、人聲、光與空間，引導觀眾從純粹的「觀看者」轉化為「共同創作者」。既像遊戲又像儀式的行動，在簡單的規則中，將持續重塑人與人之間的距離、信任、同步與感知。

壓軸登場為成軍 28 年、足跡遍及全球 14 個國的日本出繩樂團Kachimba，將沖繩獨有的感性融合世界音樂，用澎湃的節奏，邀請現場民眾一起隨著音樂盡情搖擺！

▲2026臺東聲音藝術節以「韌性之島：聲音的居所」為主題，歡迎前來用聲音探索臺東。 圖／臺東縣政府 提供

更多活動詳情，請見「臺東聲音藝術節」社群：https://reurl.cc/j6q1Np。

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