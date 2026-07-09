快訊

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

強颱巴威颱風襲台不怕沒訊號！NCC建「災害漫遊」啟用方法教你用

聽新聞
0:00 / 0:00

金廈中轉旅客增 學者：可保留機位優先保障離島居民

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，兩岸交流看似熱絡，卻凸顯中央政策與現實的落差。記者蔡家蓁／攝影
金門小三通上半年旅客流量突破108萬人次，兩岸交流看似熱絡，卻凸顯中央政策與現實的落差。記者蔡家蓁／攝影

金廈小三通中轉旅客持續增加，也引發離島居民交通權益是否應優先保障的討論。學者認為，政府可透過大數據分析掌握離島居民不同季節、不同時段的搭機需求，規畫一定比例的保留座位，在技術上具有可行性，也有助兼顧居民基本交通需求。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔表示，航空公司通常會預留部分座位，因應緊急醫療等突發需求；若熱門時段確實因中轉旅客增加，導致離島居民就醫、返鄉等剛性需求受到影響，政府可建立需求預測機制，透過大數據分析掌握居民搭機需求，再依需求規畫適當比例的保留座位，讓居民能在一定期限內優先預約。

他指出，航空訂位本質上屬於商業行為，但保障離島居民基本交通權益仍是政府責任，建議由民航局協調航空公司建立需求預測及訂位平台，兼顧市場機制與居民交通需求。

至於是否應增加航班，淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄則認為，航空運輸仍以市場供需為主要運作機制，若旅運需求持續增加，航空公司通常會依市場需求評估增開班次，透過市場機制調整供需。

小三通 金門 離島 航空公司

延伸閱讀

中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

百萬中轉客壓垮金門運能 居民買不到機票、議員籲提高過境成本

赴陸中轉客爆量 金門人怨：返鄉一票難求

金門小三通赴陸中轉 旅客爆量、亂象頻傳

相關新聞

金廈中轉旅客增 學者：可保留機位優先保障離島居民

金廈小三通中轉旅客持續增加，也引發離島居民交通權益是否應優先保障的討論。學者認為，政府可透過大數據分析掌握離島居民不同季節、不同時段的搭機需求，規畫一定比例的保留座位，在技術上具有可行性，也有助兼顧居民基本交通需求。

中轉潮搶光機位？蔡宗憲：不能只靠市場機制 金門居民交通權應優先

金廈小三通旅運量持續攀升，金門成為兩岸往返的重要門戶，台金空中交通長期處於高度壅塞狀態，面對居民頻頻抱怨「一票難求」，國立金門大學觀光管理學系教授蔡宗憲指出，這是運輸系統供給容量與需求流量失衡所致，未來應同步從「擴增供給」與「管理需求」兩大方向著手，才能兼顧居民交通權益、觀光發展及小三通轉運需求。

百萬中轉客壓垮金門運能 居民買不到機票、議員籲提高過境成本

金廈小三通2023年復航後人潮持續攀升，金門重新成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，昔日便利的交通模式，如今卻逐漸排擠金門居民搭機權益，形成新的交通困境。

世足8強歐洲包6席 一圖看各隊對戰勝率、球星進球榜

世足賽16強賽8日畫下句點，歐洲傳統豪強展現恐怖宰制力，包括瑞士、法國、挪威、英格蘭、西班牙、比利時，一口氣攻占6席，29年來首見，將圍攻美洲代表阿根廷與非洲最後希望摩洛哥。

歷史上的今天／1960年土耳其新任駐華大使遞國書

1960年7月9日，土耳其新任駐華大使凱馬尼上午覲見時任總統蔣中正總，呈遞到任國書和前任瓦斐大使的辭任國書。

補齊商業拼圖 福樺中央大樓定錨林口CBD

在產業升級與區域轉型帶動下，林口正快速擺脫過去以住宅為主的定位，轉型為北台灣新興的AI科技、媒體與商務核心聚落。以機場捷運A9站為發展軸心，串聯林口國際媒體園區、ASML投注300億設廠的林口工一工業區（AI智慧園區）及由世大運選手村轉型的林口新創園等重大建設，形成完整產業鏈。隨科技、媒體與新創企業群聚，加上區域人口已突破13萬，與商圈成熟，A9站及三井Outlet周邊商業價值大幅提升，帶動頂級商辦需求升溫，文化二路成形的CBD核心商業區，林口指標建商─福樺建設董事長丁章權認為，林口商用不動產已由題材轉為實質需求支撐，近期以全新落成的30層鋼骨帷幕摩天地標「福樺中央大樓」，正是福樺回應林口下一個階段城市發展需求、重塑林口天際線的頂級A辦最新力作。 新桃林輕軌與國一甲雙紅利啟動 林口商辦競爭力再進化 4月上旬串林桃園龜山到林口產業聚落的「新桃林輕軌規畫」與加速林口快速連接桃機的「國一甲動工」，兩大交通建設利多齊發，為企業進駐林口「福樺中央大樓」再添關鍵誘因，不僅提升企業日常營運與通勤效率，更強化國際商務往來與物流運籌能力，進一步推升商用不動產對企業總部與據點設立的吸引力。 首先，「新桃

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。