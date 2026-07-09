金廈中轉旅客增 學者：可保留機位優先保障離島居民

金廈小三通中轉旅客持續增加，也引發離島居民交通權益是否應優先保障的討論。學者認為，政府可透過大數據分析掌握離島居民不同季節、不同時段的搭機需求，規畫一定比例的保留座位，在技術上具有可行性，也有助兼顧居民基本交通需求。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔表示，航空公司通常會預留部分座位，因應緊急醫療等突發需求；若熱門時段確實因中轉旅客增加，導致離島居民就醫、返鄉等剛性需求受到影響，政府可建立需求預測機制，透過大數據分析掌握居民搭機需求，再依需求規畫適當比例的保留座位，讓居民能在一定期限內優先預約。

他指出，航空訂位本質上屬於商業行為，但保障離島居民基本交通權益仍是政府責任，建議由民航局協調航空公司建立需求預測及訂位平台，兼顧市場機制與居民交通需求。

至於是否應增加航班，淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄則認為，航空運輸仍以市場供需為主要運作機制，若旅運需求持續增加，航空公司通常會依市場需求評估增開班次，透過市場機制調整供需。