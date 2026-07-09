遠東巨城「藝流策略」　陪伴竹科家庭 育出風城人文之林

在台灣零售百貨版圖中，位於新竹市核心的Big City遠東巨城購物中心充滿傳奇色彩。它的前身是因財務危機陷入法拍的風城購物中心，在專業團隊歷時 18 個月的修復下，2012 年迎來新生，年吸引超過 1,500 萬人次造訪。而在傲人數字背後，遠東巨城最為人稱道的，是它將「人文永續」與「藝文培力」深植企業文化並實踐。

巨城近年來在國內外永續與文化獎項中屢獲肯定，近期更榮獲第三屆聯經人文企業獎「藝文推手傑出獎」。這些殊榮源於企業對「零售空間文化責任」的底氣與承諾，編制專職的「活動策劃課」每年辦理超過 400 場活動，將商場打造為全民共享的「城市文化平台」，凝聚了竹科家庭、在地學府、街頭藝術家及公益團體，展現在地的人文影響力。

遠東巨城羅仕清總經理(右)與游欣宜副總經理(左)，將商場轉化成藝術文化平台。圖片/遠東巨城購物中心提供

從散點活動到藝流如水的生態系

「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上。」這句地方流傳的說法，揭示的不僅是這座北台灣最大購物中心的集客磁力，更是巨城如何將一座商場，擺渡成一座城市不可或缺的文化節點。

巨城推動藝文的軸心，在於一個富有流動感的概念——「藝流」。在巨城的藍圖中，藝術不該是一次性的節慶拼盤，而應該像水一樣，在城市裡持續流動、浸潤、彼此滋養。自 2018 年至 2025 年 12 月，巨城在館內舉辦了達 1,434場藝文活動、超過 160萬人次參與。如此龐大的數字之所以能化為涓涓細流，是因為巨城內建了一套評估「可複製性與永續性」的系統。

因應新竹強風氣候而設計的環形建築，在館內留出了無風擾的中庭廣場、創藝廳與 B1 里民廣場，搭配通過 ISO 9001 認證的後勤安全管理，這10萬坪的樓地板面積，在日常裡被切割、重組，化為了「藝文培力基地」、「藝術能量平台」與「國際級跨界競賽場域」三大核心價值鏈。

游欣宜副總經理說：「我們要用優質活動填滿巨城的空間。」不僅邀請政府、學校與公益團體舉辦活動，更投入資本購置大帳篷與桌椅，供活動單位使用。只要活動具備公益性質、正規合法性，一律「免收場租」無償提供，藝文資源因此主動向巨城集中。

同時，巨城也與新竹在地藝文教育鏈結，打破百貨僅與成熟藝術家合作的思維，每年定期舉辦「校園聯合美展」，無償提供商場內人流密集的黃金區塊，展出數百件在地學子作品。也和坤泰文教基金會長期合作，協辦坤泰兒童繪畫展、坤泰熱音比賽等青少年、兒少的活動，讓場域也成為「與美共存」的展演空間。

羅仕清總經理分享，「當學生知道作品能在巨城展出，創作熱情會被徹底激發，家長也會組團、引以為傲地來觀展。」成功將商場轉化為孩子的第二校園，讓文化藝術在年輕世代中自然傳承。

巨城廣場腹地廣闊，能有效發揮人流優勢。圖片/遠東巨城購物中心提供

街頭藝術節 走向國際的頂尖競技

2026年邁入第九屆的「Big City街頭藝術節」算是指標性活動之一，源於巨城在開幕之初常態性邀請街頭藝人表演，在巨城的支持下成為年度例行賽事。即使在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，依然堅持「照常舉辦」。羅仕清總經理表示，「這是街頭藝術家最賴以生存的舞台，越艱難的時刻，企業越要站出來支持文化藝術工作者。」

如今巨城街頭藝術節已成為全台最具權威、總獎金最高且具國際化的賽事，邀請國際泰斗級評審親自簽署獎狀，並用心為入圍決賽的參賽者投保商業保險。賽事兼具包容性與專業度，不僅吸引如台灣之光楊立微等頂尖高手多次前來奪冠，更讓從 7 歲孩子到 90 歲長者都能在此一展所長，發揚「藝文傳承精神」導入校園學子表演資源，薪火相傳。

第八屆街頭藝術節雜耍組「芭方蕓擊」展現絕佳默契，將特技與舞蹈完美融合，奪下亞軍及網路人氣獎。圖片/遠東巨城購物中心提供

在地文化傳承 藝文培力不落人

新竹是客家文化的原鄉，2018 年，巨城與科華文教基金會聯手主辦「Vocal Asia Festival 新竹阿卡貝拉國際藝術節」，大膽地將當代純人聲合唱與古老的客語相揉，編織出獨樹一格的「Hakkapella 哈客音樂會」，吸引包含美國頂尖團體在內的國際交流，將客家語文向外傳播。

同時，巨城對於台灣本土及原住民藝文團體的贊助更是「長期陪伴」。多年前，羅仕清總經理得知苗栗後龍國小鈴漾扯鈴隊缺乏經費，面臨無法出國參賽的窘境，隨即啟動長期資金贊助，協助其屢獲國際大獎。此外，享譽全球的「原聲童聲合唱團」及在地學校－新竹女中沂風儀隊及樂隊等，也都是巨城長期默默資助的對象。

羅仕清表示，「巨城的同仁一定要認真賺錢，有了健全的獲利，我們才能理直氣壯、永續地做公益、辦藝文。」在開業滿十週年之際，遠東巨城邀請 KPMG 團隊進行社會影響力報告，其綜合影響力評估約創造了15.6億元的價值，證明人文永續投資已轉化為巨大的社會共榮資產。

2018年遠東巨城與 Vocal Asia 人聲樂集聯合主辦2018 年新竹 A Cappella 國際藝術節。圖片/遠東巨城購物中心提供

人文為理性城池裡的感性解方

巨城用時間證明了一件事：人文與商業並非不可調和的兩極，而是可以相互成就的圓。透過展演活化商場的日常動線，提升市民到訪頻率與參與度，進而帶動零售、餐飲與地方服務的良性循環。巨城以「藝流」帶動經濟成長的可持續路徑，為現代企業實踐社會責任（CSR）與ESG上，樹立具啟發性的模式。

羅仕清總經理引用輝達（Nvidia）創辦人黃仁勳的啟發：未來人類要不被 AI 取代，必須具備「說故事的能力」、「判斷力」與「創新力」。這與巨城長期堅持的「人文本位」營運方針不謀而合。每年的Big City兒童故事節，攜手新竹市說故事協會等單位，讓巨城成為教導下一代發揮想像力與文化創新的教育基地。「科技可以帶來便利，但永遠無法取代人與人之間在巨城的藝文平台所產生的眼神交流、掌聲與感動。」

巨城用 15 年的時間、一年 400 場的活動堅持，在科技之城中把文化深深地「留」下來——留在當地人的記憶中、留在商場的每個轉角，也留存在這座科技城市的風韻裡。