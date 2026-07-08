灰色地帶行動威脅上升 管碧玲籲民主夥伴建立共同協作機制

海委會今天舉辦海洋國際論壇，主委管碧玲致詞表示，中國正以灰色地帶行動改變現狀，籲民主夥伴建立共同協作機制，透過海域態勢共享等，共同守護台海及印太海域和平穩定。

由海洋委員會主辦的「2026台灣海洋國際論壇（Taiwan International Ocean Forum, TIOF）」今天在台北舉行。今年論壇扣合國家「全社會防衛韌性」政策，以「海洋韌性」為主軸，邀集來自全球16國重量級國會議員、現任官員、智庫專家、企業領袖齊聚台灣。

管碧玲表示，印太地區包括日本、台灣及菲律賓等國，正共同面對威權國家「逐步累積、長期施壓」灰色地帶行動。透過海警活動、軍事演習、干擾海底電纜及對商船執法等手段，在未跨越傳統戰爭門檻下，一點一滴侵蝕既有國際秩序與區域現狀。

「沒有任何一天發生決定性的戰爭，但原來的現狀已經不存在了」，管碧玲說，如果國際社會持續將異常視為常態，現狀終將在沒有戰爭的情況下被逐步改寫。因此，民主夥伴應建立共同的灰色地帶威脅判斷機制，明確辨識「黃線」與「紅線」，透過海域態勢共享、情資交流及協調應處，串聯更堅實的「民主和平鎖鏈」，共同守護台海及印太海域的和平穩定。

論壇首日亮點為上午登場的「高層對談」，由美國華盛頓時報主席Thomas P. McDevitt擔任主持人，匯集多名國際重量級政要與安全戰略專家與談。

對談中，管碧玲進一步闡述，面對灰色地帶挑戰，國際社會可朝向4個具體方向努力，首先是依據國際法清晰表述立場，不讓模糊留下操作空間；其二是強化情資交換與戰略溝通，共同辨識行為模式；其三是清晰化改變現狀的門檻，建立提前預警；最後是建立共同應處機制，形成有效的協同嚇阻。

海洋委員會表示，理念相近國家一致發聲，彰顯維護自由開放海洋秩序及台海穩定，是民主夥伴共同責任，也是國際社會共同利益。將持續攜手理念相近國家，共同提升海域安全韌性，維護以規則為基礎的國際海洋秩序，為印太和平穩定與全球海洋治理貢獻力量。