快訊

強颱巴威來襲！500碗小吃市集高雄場7／11–12宣布取消 延期至8／29–30舉辦

強颱巴威晚間北轉 擦邊、西北颱、登陸？粉專：3劇本關鍵在未來36小時

夢想破滅？年輕女教師赴日任教1年就回國 曝職場3大衝擊：笑不出來

聽新聞
0:00 / 0:00

灰色地帶行動威脅上升 管碧玲籲民主夥伴建立共同協作機制

中央社／ 高雄8日電
海洋委員會8日在台北君悅酒店舉辦「2026台灣海洋國際論壇」，海委會主委管碧玲（圖）主持開幕式。中央社
海洋委員會8日在台北君悅酒店舉辦「2026台灣海洋國際論壇」，海委會主委管碧玲（圖）主持開幕式。中央社

海委會今天舉辦海洋國際論壇，主委管碧玲致詞表示，中國正以灰色地帶行動改變現狀，籲民主夥伴建立共同協作機制，透過海域態勢共享等，共同守護台海印太海域和平穩定。

由海洋委員會主辦的「2026台灣海洋國際論壇（Taiwan International Ocean Forum, TIOF）」今天在台北舉行。今年論壇扣合國家「全社會防衛韌性」政策，以「海洋韌性」為主軸，邀集來自全球16國重量級國會議員、現任官員、智庫專家、企業領袖齊聚台灣。

管碧玲表示，印太地區包括日本、台灣及菲律賓等國，正共同面對威權國家「逐步累積、長期施壓」灰色地帶行動。透過海警活動、軍事演習、干擾海底電纜及對商船執法等手段，在未跨越傳統戰爭門檻下，一點一滴侵蝕既有國際秩序與區域現狀。

「沒有任何一天發生決定性的戰爭，但原來的現狀已經不存在了」，管碧玲說，如果國際社會持續將異常視為常態，現狀終將在沒有戰爭的情況下被逐步改寫。因此，民主夥伴應建立共同的灰色地帶威脅判斷機制，明確辨識「黃線」與「紅線」，透過海域態勢共享、情資交流及協調應處，串聯更堅實的「民主和平鎖鏈」，共同守護台海及印太海域的和平穩定。

論壇首日亮點為上午登場的「高層對談」，由美國華盛頓時報主席Thomas P. McDevitt擔任主持人，匯集多名國際重量級政要與安全戰略專家與談。

對談中，管碧玲進一步闡述，面對灰色地帶挑戰，國際社會可朝向4個具體方向努力，首先是依據國際法清晰表述立場，不讓模糊留下操作空間；其二是強化情資交換與戰略溝通，共同辨識行為模式；其三是清晰化改變現狀的門檻，建立提前預警；最後是建立共同應處機制，形成有效的協同嚇阻。

海洋委員會表示，理念相近國家一致發聲，彰顯維護自由開放海洋秩序及台海穩定，是民主夥伴共同責任，也是國際社會共同利益。將持續攜手理念相近國家，共同提升海域安全韌性，維護以規則為基礎的國際海洋秩序，為印太和平穩定與全球海洋治理貢獻力量。

管碧玲 菲律賓 海委會 印太 台海

延伸閱讀

吳釗燮指陸射「巨浪2」越菲領空

賴總統：中國各種跨國鎮壓與監控行徑 引起國際社會高度警戒

美參議員：削弱他國嚇阻、本土防衛能力 符合中國利益

趙建民／東亞風雲再起 台灣戰略迷惘

相關新聞

提出建言被炎上 運彩公會理事長何昱奇：希望用意不被曲解

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇對於自己近日對運動部長李洋有所批評，卻也引來自己被炎上，他上午感慨的說，他其實在先前已表明過自己是支持改革的，並是基於自己對體育的熱愛才提出建言，但是無奈被外界曲解。他也希望媒體不要用「槓上」或「砲轟」來下標描述這件事，以免形成對立。

灰色地帶行動威脅上升 管碧玲籲民主夥伴建立共同協作機制

海委會今天舉辦海洋國際論壇，主委管碧玲致詞表示，中國正以灰色地帶行動改變現狀，籲民主夥伴建立共同協作機制，透過海域態勢共...

致癌油風暴擴大 食藥署：泰山好理調和油苯駢芘超標 已出貨1.5萬瓶

致癌油風暴擴大，衛福部長石崇良今天上午公布，昨天接獲泰山反應，新增一批油品檢出苯駢芘超標。衛福部食藥署副署長蔡淑貞下午說明，這批泰山油品品名為「好理調和油」，0.6公升小包裝，每箱為24瓶，已出貨642箱、庫存剩354箱，共1萬5408箱已出貨至零售通路，追查其上游為中聯5月12日製作大豆沙拉油，共1.3公噸，批號為313-1150512。

致癌油波及北市50校 藍議員籲市府求償團膳業者、成立學童健康基金

中聯「大豆沙拉油」致癌物超標案，北市已有50校受波及，議員要求市府應追究團膳業者相關食安責任，還要依契約精神求償，也建議教育局將求償所得成立學童健康基金。教育局今回應，正與衛生局研議，因食用問題油品影響健康的相關協助與關懷措施。

林佳龍會晤IPAC代表 籲民主夥伴共同因應大陸混合威脅與跨國鎮壓

外交部長林佳龍7日在外交部會晤「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）代表，就中國大陸近期通過《民族團結進步促進法》及其可能造成的影響交換意見。林佳龍表示，該法名稱雖有「團結」二字，實際上卻可能成為控制思想、壓迫異議，甚至將長臂管轄伸向海外的惡法工具。

衛福部擴大下架問題油產品 莊瑞雄：這個髮夾彎是對的

中聯油脂致癌油品風暴延燒，衛福部昨政策轉彎，含中聯等苯駢芘超標油品「第二層加工品」等含油量20％以下的產品，須預防性下架。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民眾一定會批評是髮夾彎、會造成下游廠商混亂，造成很大的不便，但站在民意機關立場，黨團認為這個髮夾彎是對的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。