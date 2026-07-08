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林佳龍會晤IPAC代表 籲民主夥伴共同因應大陸混合威脅與跨國鎮壓

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍7日在外交部會晤「對中政策跨國議會聯盟」。外交部長林佳龍。聯合報資料照
外交部長林佳龍7日在外交部會晤「對中政策跨國議會聯盟」。外交部長林佳龍。聯合報資料照

外交部林佳龍7日在外交部會晤「對中政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC）代表，就中國大陸近期通過《民族團結進步促進法》及其可能造成的影響交換意見。林佳龍表示，該法名稱雖有「團結」二字，實際上卻可能成為控制思想、壓迫異議，甚至將長臂管轄伸向海外的惡法工具。

「用法律包裝壓迫，並不會讓威權手段正當化。」林佳龍也提到，本月6日日籍政治評論家矢板明夫在台中結束演講活動後，遭大陸籍男子攻擊的暴力事件，此事件凸顯大陸正在全球進行跨國鎮壓，並以暴力手段擴張其威權影響力。

林佳龍表示，如今中國大陸所帶來的挑戰，早已不限於傳統軍事威脅。從經濟依賴、假訊息操弄、認知作戰、法律戰、跨境鎮壓，到灰色地帶行動，都在考驗民主國家的韌性，「面對當前混合威脅，民主國家更需要共享經驗、相互預警、彼此支援」。

林佳龍並特別感謝IPAC長期為台灣發聲。他表示，從去年支持蕭美琴副總統在歐洲議會發表演說，到通過典範決議反對中國大陸錯誤詮釋聯合國大會第2758號決議，國際社會正逐步看清大陸企圖透過法律戰與政治操作，限縮台灣國際空間的本質。

林佳龍強調，台海和平穩定已是全球共同關切的議題。當威權政體試圖跨越國界，民主夥伴更要團結合作。林佳龍表示，「惟有集合眾人之力，才能成就眾人之事」。台灣將持續與理念相近夥伴分享經驗、深化合作，為全球民主陣線貢獻力量。

林佳龍 大陸 外交部

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