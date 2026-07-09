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補齊商業拼圖 福樺中央大樓定錨林口CBD

文／ 車維晏

在產業升級與區域轉型帶動下，林口正快速擺脫過去以住宅為主的定位，轉型為北台灣新興的AI科技、媒體與商務核心聚落。以機場捷運A9站為發展軸心，串聯林口國際媒體園區、ASML投注300億設廠的林口工一工業區（AI智慧園區）及由世大運選手村轉型的林口新創園等重大建設，形成完整產業鏈。隨科技、媒體與新創企業群聚，加上區域人口已突破13萬，與商圈成熟，A9站及三井Outlet周邊商業價值大幅提升，帶動頂級商辦需求升溫，文化二路成形的CBD核心商業區，林口指標建商─福樺建設董事長丁章權認為，林口商用不動產已由題材轉為實質需求支撐，近期以全新落成的30層鋼骨帷幕摩天地標「福樺中央大樓」，正是福樺回應林口下一個階段城市發展需求、重塑林口天際線的頂級A辦最新力作。

林口轉型北台灣新興AI科技、媒體與商務核心聚落，其中，近期以全新落成的30層鋼骨帷幕地標「福樺中央大樓」，成為企業主與高資產客戶最值得入手標的。 圖／好漾廣告股份有限公司提供
林口轉型北台灣新興AI科技、媒體與商務核心聚落，其中，近期以全新落成的30層鋼骨帷幕地標「福樺中央大樓」，成為企業主與高資產客戶最值得入手標的。 圖／好漾廣告股份有限公司提供

新桃林輕軌與國一甲雙紅利啟動 林口商辦競爭力再進化

4月上旬串林桃園龜山到林口產業聚落的「新桃林輕軌規畫」與加速林口快速連接桃機的「國一甲動工」，兩大交通建設利多齊發，為企業進駐林口「福樺中央大樓」再添關鍵誘因，不僅提升企業日常營運與通勤效率，更強化國際商務往來與物流運籌能力，進一步推升商用不動產對企業總部與據點設立的吸引力。

首先，「新桃林輕軌」完成整合規劃並朝年底送審邁進，未來將串聯林口、龜山至桃園市區，並透過機場捷運A8、A9站銜接，形成涵蓋醫療、產業與學術資源的完整軌道網絡。A9文化二路CBD可藉此快速連結長庚醫療體系、AI智慧園區及A7多個科技園區聚落，大幅提升與國際城市的接軌能力，打造更具競爭力的產業醫療軸線。另一方面，國道1號甲線已正式動工，力拼2028年完工後，林口往返桃園機場車程可縮短約15分鐘，並有效分流國一車潮，提升整體路網運輸效率。該路線串聯國道1號與台61線，建構更完整的高快速交通體系。

「新桃林輕軌」未來將串聯林口、龜山至桃園市區，並透過機場捷運A8、A9站銜接，形成涵蓋醫療、產業與學術資源的完整軌道網絡。 圖／好漾廣告股份有限公司提供
「新桃林輕軌」未來將串聯林口、龜山至桃園市區，並透過機場捷運A8、A9站銜接，形成涵蓋醫療、產業與學術資源的完整軌道網絡。 圖／好漾廣告股份有限公司提供

站上AI金軸核心 國際級企業搶駐福樺中央大樓

從發展軸線觀察，林口林口產業聚落位於國道一號中樞，是汐止、南港、內湖、北士科、新北產業園區、桃園工業聚落到竹科的中心點，兼具台北港、國一與機場捷運、桃園機場海陸空交通優勢。更聚焦到林口龜山產業量能可發現，林口更已完全串聯A7華亞科技園區、A8長庚生醫園區，以及A9環球購物中心、東森總部、三井OUTLET、林口新創園區，及ASML進駐的「新北國際AI＋智慧園區」等國際級重磅產業投資。

「福樺中央大樓」是林口AI金軸中心！更是CBD核心！建案立足的文化二路一段坐擁逾運動公園與扶輪公園9公頃開闊綠地，透過機捷A9、國道一號與最新動工的國一甲，快速串聯台北市中心與桃機國門，因此吸引多家指標企業進駐，包括台積電無塵室供應鏈洋基工程、AI無人機廠剛鈺關係企業、電競品牌MONTECH總部德隆公司，以及外商港商歐陸通科技等，橫跨科技製造與國際貿易的隱形冠軍企業群聚效應正在發酵。

林口CBD科技金融頂辦 3大金控搶駐

瞄準科技業龐大的企金需求，台北富邦銀行、凱基銀行與凱基證券銀證合一的「ONE KGI」，及永豐金證券第一時間成功搶駐「福樺中央大樓」，進一步強化該棟樓在林口科技金融中心的戰略定位。地產業者分析，金控對選址極為挑剔，不僅要綜合評估區域產業發展、人口結構與未來成長性，地點要坐落CBD核心，建築更要達到「企業門面」「城市地標」等級。

3大金融品牌進駐下，「福樺中央大樓」每坪租金行情達到1,500至1,800元，換算投報率約達3%以上，為租金收益與未來增值空間打下最強底氣。對於追求資產配置的高資產族而言，更是與國際級科技巨頭和台灣金控共榮，進駐林口AI黃金廊帶核心的稀有機會。

對標信義計畫區規格 福樺中央大樓補上林口關鍵拼圖

福樺建設深耕林口逾30年，近十年陸續推出「福樺富貴中山」、「福樺謙邸」及「福樺富貴莊園」與近期反應熱烈的長庚醫療園區旁泳池養生莊園預售案「福樺春天」等指標住宅案，從自住到高端產品完整布局，奠定品牌高度與市場口碑。其以在地經營與城市美學見長，長期參與林口都市發展脈絡，對區域情感深厚。隨著林口邁向國際商務聚落，福樺建設首度跨足商辦領域，於核心區推出「福樺中央大樓」，展現從住宅專家進化為城市經營者的企圖。

一棟30層樓高的純白玻璃帷幕頂級A辦「福樺中央大樓」，驚豔林口天際線。開發商福樺建設董事長丁章權指出，在AI與半導體產業持續擴張下，林口憑藉產業與交通優勢快速崛起，產業升級、二代接班與企業國際化趨勢，讓「廠辦分離」與「企業總部化」新剛需浮現，林口要躍升國際科技城，就缺一座核心商業區、代表企業門面的頂辦，因此催生福樺攜手榮獲AIA國際建築獎，同時也是操刀信義富邦A25的建築大師姚仁喜，共同打造品牌跨足頂辦市場第一號作品「福樺中央大樓」，補齊城市發展最關鍵的一塊拼圖，也驚豔區內各大企業主圈層驚呼：「怎麼把信義計畫區頂級A辦富邦A25搬來林口了！」

福樺建設鎖定林口國際科技城定位，攜手榮獲 AIA 獎、操刀信義富邦 A25 的建築大師姚仁喜，打造品牌首座頂辦作品「福樺中央大樓」，補齊城市發展最關鍵的拼圖。 圖／好漾廣告股份有限公司提供
福樺建設鎖定林口國際科技城定位，攜手榮獲 AIA 獎、操刀信義富邦 A25 的建築大師姚仁喜，打造品牌首座頂辦作品「福樺中央大樓」，補齊城市發展最關鍵的拼圖。 圖／好漾廣告股份有限公司提供

「福樺中央大樓」基地位於文化二路大道第一排，為地上30層A級商辦，坪數132至1,070坪，由建築師姚仁喜設計、日本國土開發施工，全棟SS鋼骨結構並配置60組BRB制震斜撐系統，取得黃金級綠建築認證，規格直指信義計畫區等級更是目前市場上極為罕見、可供分層購買的姚仁喜大師作品。其中，凌空30層高超過300坪會所規劃滿足企業總部營運與接待功能，強化「門面即實力」新時代企業資產價值。

「福樺中央大樓」規格直指信義計畫區等級，更是市場罕見、可分層購買的姚仁喜大師作品。30層凌空會所規劃逾300坪企業接待空間，彰顯新世代企業門面價值。 圖／好漾廣告股份有限公司提供
「福樺中央大樓」規格直指信義計畫區等級，更是市場罕見、可分層購買的姚仁喜大師作品。30層凌空會所規劃逾300坪企業接待空間，彰顯新世代企業門面價值。 圖／好漾廣告股份有限公司提供

「福樺中央大樓」企劃行銷｜海悅機構－好漾廣告股份有限公司
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