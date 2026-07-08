提出建言被炎上 運彩會會理事長何昱奇：希望用意不被曲解

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇對於自己近日對運動部長李洋有所批評，卻也引來自己被炎上，他上午感慨的說，他其實在先前已表明過自己是支持改革的，並是基於自己對體育的熱愛才提出建言，但是無奈被外界曲解。他也希望媒體不要用「槓上」或「砲轟」來下標描述這件事，以免形成對立。

包括立委廖偉翔、羅廷瑋和多位體育界人士上午都致電何昱奇表示關心。廖偉翔說，何昱奇為基層體育付出甚多，即使尚不如國家的力量，但能在民間持續努力一樣值得尊敬，希望他堅持下去，繼續為基層體育奉獻。

有數所何昱奇曾捐助羽球和發展基金的學校校長礙於身分不方便公開發言，但仍表示十分感謝何昱奇的捐助，讓學生們可以有球繼續練下去，也希望他能堅持為體發發展努力下去。而且，羽球仍然很缺的情況目前仍未改變。

何昱奇說，他長期投入羽球等運動的公益捐贈，希望運動部能正視羽球從一顆40元漲至上百元，基層學校苦不堪言的情況，學生甚至得拿已損壞的球練習。另外，也希望運動部能聽進運彩公會的建言，才有利於運彩持續經營下去，也才能挹注國家運動發展基金持續壯大。