衛福部擴大下架問題油產品 莊瑞雄：這個髮夾彎是對的

中聯油脂致癌油品風暴延燒，衛福部昨政策轉彎，含中聯等苯駢芘超標油品「第二層加工品」等含油量20％以下的產品，須預防性下架。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，民眾一定會批評是髮夾彎、會造成下游廠商混亂，造成很大的不便，但站在民意機關立場，黨團認為這個髮夾彎是對的。

食藥署起初僅規範第一層油品，引發輿論抨擊後，緊急下令所有含致癌油的調和油全面預防性下架，而使用問題油達20%以上的第二層再製品，也必須強制下架回收。

莊瑞雄今回應輿情時表示，過去馬英九時代也曾發生過強冠餿水油事件，這次不一樣的是，過去是拿黑心的不合格廢油充當調油，重新製造以後拿再出來賣給消費者，但這次是合法的製造，卻驗出致癌物質超標，這次當然也會讓大眾感到緊張，但如今跟過去相比，制度上已經有很大改善，業者自主做檢測，公部門預防性下架，並公布相關數據，接下來當然就是究責問題。

莊瑞雄說，社會大眾最在意的就是整個食安的問題，現在20%以下的也全都預防性下架，畢竟對人體健康的影響重大，黨團也要求標準都要從嚴，但重點是，這些廠商在第一時間都隱匿，4月份這一批製造出來以後，5月份就檢測出來超標，甚至到6月中，中聯、南僑、福壽、福茂以及泰山還一起開會，但都沒有向地方政府通報，因此地方政府、衛福部也都開罰，究責部分相信跑不掉。

針對政策轉彎，莊瑞雄說，看起來好像標準改變，民眾一定會批評是髮夾彎、會造成下游廠商混亂，造成很大的不便，但站在民意機關立場，黨團認為這個髮夾彎是對的，站在捍衛人民健康的立場，有一級致癌物參入食品裡，對人體健康影響何其重大，相信立法院這邊也會要求要去從嚴，髮夾彎一定會受到批評，尤其是整個通路商一團亂，但捍衛人民健康，這樣的改變是必然的。