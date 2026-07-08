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林秋芳以藝術展開台灣與馬來西亞的對話

聯合新聞網／ 台北訊
林秋芳向 Dasein Academy of Art青年藝術家導覽。圖／林秋芳提供
林秋芳向 Dasein Academy of Art青年藝術家導覽。圖／林秋芳提供

七月盛夏之初，藝術家林秋芳應邀特別從台灣飛抵吉隆坡參加 Impressions :across Surface 「台灣與馬來西亞跨國對話：林秋芳（Susan Lin)•黃美(NG Bee)•黃競標（Kim NG)三人展」，展出地點在Art + contemporary gallery。開幕式迎來許多吉隆坡藝術界重量級專家學者貴賓，包括馬來西亞藝術學院(MIA)美術系主任Bibi Chew(周傳美）資深旅英藝術史學者與當代觀念藝術家Pok Chong Boon(傅宗文)及旅法資深前輩藝術家Long Thien Shih(龍田詩)等多位重要藝術家蒞臨，現場更迎來了許多Dasein Academy of Art (達爾尚藝術學院)教授以及青年藝術家Yoong Onn （湯永安）等。三位參展藝術家都親自來到現場一一介紹創作觀念。充分展現出跨世代藝術界的熱情參與。

左起：Pok Chong Boon(傅宗文)、林秋芳（Susan Lin)、 黃美(NG Bee)、黃競標（Kim NG)、Bibi Chew(周傳美）。圖／林秋芳提供
左起：Pok Chong Boon(傅宗文)、林秋芳（Susan Lin)、 黃美(NG Bee)、黃競標（Kim NG)、Bibi Chew(周傳美）。圖／林秋芳提供

本展匯聚了馬台三位在藝術創作、跨國交流與藝術教育深耕多年的重量級藝術家與推手，展現跨越地域的當代美學對話。林秋芳（Susan Lin)畢業於國立台灣師大美術系研究所，曾任台灣台南市美術館館長、宜蘭縣文化局局長兼宜蘭美術館館長，以及輔仁大學教授。林秋芳十九歲起師承名家，於2008年應邀參與第一屆沙沙蘭國際創作營期間，曾正式師馬來西亞藝術學院創辦人鍾正山院長，從其現代水墨畫精神，後又從水墨進入版畫與跨媒材，近年全職投入創作，創作足跡遍及紐約、巴黎與布里斯本、開羅與河內等。其風格融合東方水墨精神與西方複合媒材與版畫技法。近期聚焦「Eco生態與環境變遷」並以亞洲移工與女性議題做為創作主題，在作品中流露對傳統與當代的反思，並深具宇宙萬物共生與生命的體悟。林秋芳本次以版畫參展為主。馬來西亞鍾正山美術館館長鍾瑜表示：數十年來看到林秋芳不斷地創作，近年來她已走出自己的藝術風格。

林秋芳（Susan Lin) 的版畫參展作品。圖／林秋芳提供
林秋芳（Susan Lin) 的版畫參展作品。圖／林秋芳提供

林秋芳（Susan Lin) 與她的作品。圖／林秋芳提供
林秋芳（Susan Lin) 與她的作品。圖／林秋芳提供

黃美（NG Bee)留學法國，為馬來西亞沙沙蘭國際藝術村（傻傻然藝術協會）的靈魂推手。其風格擅用精湛的素描線條構圖，近年常以大自然樹、犀牛、河馬等動物融入夢幻的家鄉漁村景致，筆調帶有漫畫般的奇幻感，幽默傳達對社會現象與追逐夢想的堅韌精神。長年旅英的黃競標（Kim NG)為馬來西亞資深藝術家，現任吉隆坡達爾尚藝術學院(Dasein Academy of Art)純美術系主任。其作品獲許多國際奬項並獲博物館與多家機構典藏。他深諳東西方美術理論與雕塑與版畫跨媒材創作，作品在刀味、木趣與版印媒材的堆疊中，展現了獨特的空間張力與抽象結構美學。

黃美（NG Bee) 的作品[ 犀牛]。圖／林秋芳提供
黃美（NG Bee) 的作品[ 犀牛]。圖／林秋芳提供

三人的藝術交誼可追溯至2008年林秋芳受黃美之邀，赴馬來西亞沙沙蘭駐村創作。隨後林秋芳先後邀黃美與黃競標參與台灣宜蘭礁溪「村落美學」創作營，這一場場國際在地化藝術行動，不僅是老友的重聚，更是「生態關懷」、「鄉土情懷」與「媒材實驗」的交織。三位創作者皆具備「藝術治理/教育者」與「純粹藝術家」的雙重身分，透過異材質當代跨界、在地社區的國際轉化，以及學院派的精準美學，共同激盪出多元共融的亞太當代藝術新視界。

右二：旅法資深前輩藝術家Long Thien Shih(龍田詩) 特別出席開幕。圖／林秋芳提供
右二：旅法資深前輩藝術家Long Thien Shih(龍田詩) 特別出席開幕。圖／林秋芳提供

左：林芳秋；右：黃競標（Kim NG)。圖／林秋芳提供
左：林芳秋；右：黃競標（Kim NG)。圖／林秋芳提供

駐馬來西亞臺北經濟文化辦事處文化組組長温玉珍表示：「林秋芳老師是臺灣資深文化人，不僅擁有豐富的美術館治理經驗，與馬來西亞更有著深厚的藝術情緣。此次展覽是一場亞太當代美學的深度交融，更是林老師在卸下文化行政回歸全職創作後，重返吉隆坡的生命重聚。十分喜見臺馬兩地藝術家因藝術淬鍊出動人的交誼，也期待雙邊未來持續深化藝文對話。」

林秋芳版畫完成簽名中。圖／林秋芳提供
林秋芳版畫完成簽名中。圖／林秋芳提供

本次畫展，林秋芳特別應吉隆坡Art +當代藝術畫廊之邀請，首度與當地兩位知名畫家舉辦三人展，展現跨國的藝術友誼，不僅跨越版畫、壓克力與油畫等媒材，在創作專業上彼此砌磋進行深度的交流與對話，展現出展覽的價值與意義。

展覽地點：Art+ contemporary gallery

展覽期間：7/4-8/2/2026

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