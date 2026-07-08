批李洋「改革從來不是二分法」 運彩公會理事長何昱奇突宣布退出營運

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇近日針對運動部長李洋有所批評，認為「改革從來不是二分法」凌晨他突然在臉書發文，表示「誠摯向運動部長李洋致歉」以及9月1日將依相關規定繳回運動彩券經銷商執照，正式退出運動彩券經營行列，不再從事任何運動彩券相關產業。

何昱奇是6日首次對李洋有所批評，但批評言論一出，他自己也被網友炎上，說他是既得利益者。何昱奇昨天曾進一步表示「尊敬一位運動員，與檢視一位部長的施政，本來就是兩件不同的事情」以及自己從來不是既得利益者。

對於他此一突然之舉，記者致電詢問未找到他，未能得到他的進一步說法。不過，他近年勇於捐助基層中小學羽球和發展基金等，花費上千萬元，而後續又還有其他20多小學也等待他捐助，讓他承受很大壓力，而對批評李洋之語引來網路攻擊，家人亦勸他放下。

今天突然透過臉書發文，內容如下：

【中華民國運動彩券經銷商商業同業公會 聲明啟事】 茲因近日各界針對本會理事長何昱奇評論體育改革及運動部相關政策一事，引發諸多社會討論。為避免有心人士刻意斷章取義，並基於對公共政策理性討論之期盼，特發表以下四點聲明，以正視聽。 一、誠摯向運動部長李洋致歉，本會展現高度自省與敬意 對於日前本會理事長何昱奇在論及運動彩券經銷商通路權益及新設運動部體制時，因言詞表達未盡周延，造成社會誤解，甚至可能對運動部長李洋及關心台灣體育發展的各界人士帶來困擾，何昱奇理事長在此表達最誠摯的歉意。 李洋部長身為奧運金牌得主，長年為國爭光，其對台灣體育的卓越貢獻及推動改革的決心，本會始終給予最高的敬意與肯定。 本會亦深刻自我反省，未來在公共政策的監督與建言上，將秉持更謹慎、更理性的態度，以制度為本、以事實為依歸，避免因溝通方式不同而造成社會誤解與不必要的對立。 二、監督施政乃公會職責，期盼政策回歸事實與制度討論 本會日前提出相關建言，初衷始終是期盼新成立之運動部能廣納基層聲音，深化制度改革，讓運動彩券制度、基層體育及運動產業得以健全發展。 公共政策本應容許不同聲音，也應接受社會監督。本會誠摯期盼，社會各界將焦點回歸制度本身，以理性討論取代情緒對立，以事實檢驗政策，而非流於標籤化與人身攻擊，共同為台灣體育尋求更完善的發展方向。 三、長期深耕基層體育公益，初心皆坦蕩，經得起社會檢驗 本會及何昱奇理事長十多年來，持續投入台灣基層體育發展，出資協助向上國中、大勇國小、中山國中、南屯國小等多所學校添購體育器材、補助基層選手參與國內外賽事；何昱奇理事長個人多年來亦持續透過運動彩券投注回饋體育發展基金，以實際行動支持台灣體育。 本會長年為全國經銷商權益與體育制度改革奔走，推動《運動彩券發行條例》修法，建立運彩盈餘專款專用制度，希望讓更多基層選手不必再為了出國比賽而夜市義賣、四處募款，而能透過制度獲得穩定資源。 這份初心，始終未曾改變，也願意接受社會各界最嚴格的檢驗。 四、卸下身分，回歸初心，讓制度承擔應有責任 面對此次事件所引發的社會討論，本人深刻反思，也重新思考自己未來的人生方向。 本人始終相信，照顧基層體育，不應長期依賴少數民間人士或團體的投入，而應由完善的制度持續運作，這也是當年推動《運動彩券發行條例》修法最重要的初衷。 因此，本會未來將重新盤點公益資源配置方向，並期待運動部持續完善相關制度，使更多基層選手、學校及體育團體，都能透過制度獲得穩定而長久的支持。 同時，本人何昱奇在此正式宣布，將於民國115年9月1日依相關規定繳回運動彩券經銷商執照，正式退出運動彩券經營行列，不再從事任何運動彩券相關產業。 回首十餘年，感謝一路支持我的彩迷、會員、全國經銷商夥伴，以及所有曾經鼓勵、批評與指教我的朋友。能夠參與推動《運動彩券發行條例》修法，建立運彩盈餘專款專用制度，讓更多基層選手不必再為了夢想四處募款，對我而言，已是人生最大的榮耀與成就。 未來，我將卸下運動彩券經銷商的身分，但對台灣體育的關心不會停止，也衷心祝福李洋部長施政順利，期盼運動部帶領台灣體育持續進步，讓更多年輕選手在更完善的制度下安心追逐夢想。 本人也誠摯期盼，這場紛爭能止於今日，讓所有討論重新回歸制度、回歸事實、回歸理性，共同為台灣體育創造更好的未來。