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晚宴中研院院士伉儷 賴總統：持續投資未來世代、打造台灣學術重鎮

中央社／ 台北7日電

賴清德總統今天晚宴中央研究院第36次院士會議院士伉儷，總統指出，政府會持續投入更多資源，推動「投資未來世代」各項計畫，期盼透過教育、科技及國家發展政策，讓更多優秀人才願意在台灣發展，讓台灣成為國際學術發展的重鎮。

總統府發布新聞稿指出，賴總統偕同副總統蕭美琴晚宴中央研究院第36次院士會議院士伉儷，感謝中研院院士盡心盡力推動國家科學發展。

總統致詞表示，第36次院士會議已經進行2天，大家都很辛苦，感謝所有院士盡心盡力推動國家科學發展；總統說，這次院士會議的內容十分豐富，不僅涵蓋國家科研合作、科技創新的最新發表，也關注人口結構變遷、人才培育及國家發展等議題，充分展現院士積極回應台灣和全球所面臨的重要問題。

賴總統強調，未來政府會投入更多資源，持續推動「投資未來世代」各項計畫，透過教育、科技及國家發展政策的整體布局，強化科研新血的培育、國際菁英的延攬與合作，讓更多優秀人才願意在台灣發展，讓台灣成為國際學術發展的重鎮。

總統表示，學術研究是一條漫長的道路，今天院士的家人們也在現場，感謝大家對院士的鼓勵與體諒，讓院士能夠追求卓越，在國際學術舞台上發光發熱，盼共同祝福台灣的未來，也感謝院士的努力。

隨後，賴總統、蕭副總統及中央研究院院長陳建仁共同舉杯向所有院士祝酒。

包括中央研究院前院長李遠哲、翁啟惠、廖俊智、總統府副秘書長何志偉、鄭俊昇等人都出席活動。

賴清德 蕭美琴 中研院 中央研究院

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