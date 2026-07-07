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APEC秘書處肯定台灣貢獻 讚醫療倡議與活躍參與

中央社／ 曼谷7日專電
亞太經濟合作會議（APEC）秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa，右）7日出席泰國外交部舉辦的「APEC國際情勢觀點」論壇，分享APEC在地緣政治、供應鏈及區域經濟合作面臨的挑戰，並肯定台灣積極參與醫療合作，近期更成立基金，貢獻很大。中央社
亞太經濟合作會議（APEC）秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa，右）7日出席泰國外交部舉辦的「APEC國際情勢觀點」論壇，分享APEC在地緣政治、供應鏈及區域經濟合作面臨的挑戰，並肯定台灣積極參與醫療合作，近期更成立基金，貢獻很大。中央社

APEC秘書處執行長佩德羅薩今天出席泰國外交部舉行的論壇，他表示，台灣積極參與APEC醫療合作，近期更成立基金，對組織貢獻很大。APEC政策支援小組主任栗山也說，台灣在各工作小組相當活躍，是APEC的重要參與者之一。

亞太經濟合作會議（APEC）秘書處執行長佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）下午受邀出席泰國外交部舉行的論壇，談及當前APEC面臨數位落差、供應鏈中斷、AI發展及貿易政策不確定性等挑戰。

他在論壇中強調APEC的重要性，並指「APEC最大的價值在於提供一個不具拘束力（non-binding）的合作平台，讓各經濟體能分享經驗、互相學習，而非要求具有法律拘束力的承諾」。

佩德羅薩會後接受中央社訪問時指出，台灣在APEC醫療保健領域一直相當活躍，最近更成立新的基金支持APEC工作，對APEC工作做出「巨大貢獻」，秘書處非常感謝。

佩德羅薩所指的是台灣近10年來首次在APEC提出的大型倡議「未來健康照護子基金」（Sub-Fund forthe Future of Healthcare）。

外交部6月曾透過新聞稿表示，「未來健康照護子基金」獲得所有APEC會員一致支持，並由台灣APEC資深官員、外交部國際組織司長孫儉元與佩德羅薩於5月APEC「第二次資深官員會議」（SOM2）期間簽署捐助150萬美元備忘錄。

APEC秘書處政策支援小組主任栗山（CarlosKuriyama）今天也出席論壇。栗山在論壇上指出，今年APEC區域經濟成長動能放緩，主要受到貿易限制措施增加、供應鏈壓力、中東局勢推升能源成本等因素影響，區域經濟仍充滿高度不確定性。

他強調，在此情況下，供應鏈韌性比過去任何時候都更為重要。另外，AI及數位科技的需求仍將持續推升半導體及高科技產品貿易。

栗山會後告訴中央社，台灣一直是APEC的重要參與者，持續在多個計畫中展開合作，且「在工作小組和委員會中非常活躍」。他並表示，促進供應鏈運作及提升供應鏈韌性，是目前相當重要的議題。

APEC 泰國 外交部

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