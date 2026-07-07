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部長位子鬆動？李洋、李遠為何同陷政治危機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近來藝文與體育相關部會的部長，都因為補助等問題，恐面臨下台命運。中央社
近來藝文與體育相關部會的部長，都因為補助等問題，恐面臨下台命運。中央社

【台灣醒報記者呂翔禾特稿】

運動部長李洋、文化部長李遠可能走人？李洋剛上任時，外界本期許奧運金牌帶來運動圈改變，但至今卻缺少有感政策，反而出現他「被請辭」的消息；李遠雖以「個人身分」表示Taiwan Plus是「災難」，受補助的電影「功夫」慘賠讓他傻眼，但為了預算卻又變成「部長」，前後態度矛盾造成藍委羅廷瑋點名，他應為傲慢下台負責。

補助創作爭議不斷

文化部長李遠日前在立法院備詢時，以「個人身分」向納稅人道歉，他直言Taiwan Plus是個「災難」，台灣電影「功夫」票房慘賠讓他「傻眼」。但隔幾天出席活動時，李遠又改口稱，「希望大家原諒我說錯話」，甚至表示「為了保住預算，叫我講什麼都可以」，但這些話反被批評他無意調整政策，要繼續浪費納稅人的錢。

此外，文化部過去曾補助獨立樂團涉及「性侵毛小孩」內容的歌曲70萬元，還有綠委助理、歌手楊舒雅的〈Rule男Freestyle〉，內容從頭到尾都充滿生殖器的語言，然後都用生殖器、三字經的方式在辱罵男生，居然可以得到文化部鼓勵新興樂團的「金音獎」，讓前綠委郭正亮質疑標準何在？「自由不等於沒有水準，不等於低俗！」

李遠雖然以「個人身分」講了對文化部補助的大實話，但切換到「部長」身分後，卻又積極捍衛補助預算，不免讓外界感到相當矛盾，質疑他角色錯亂，是「部長李遠」沒收了「作家小野」的道歉。

改革不該只有硬幹

運動部長李洋上任後，外界雖期待他以奧運金牌身分推動體育改革，李洋也確實有所動作，包括要求11個運動協會搬出運動部大樓的辦公室，閃辭國訓中心董事長林鴻道等，但卻也得罪了運動圈。中華民國運彩公會理事長何昱奇便質疑，不應把舊的人全部打成既得利益者，不是只要態度強硬就是改革成功。

此外，李洋受訪時曾強調要落實過去身為運動員時想推動的制度，讓運動環境更完善，也讓有限的資源真正投入到選手、教練、防護員及物理治療師等第一線人員身上。只是至今還沒看到動作。

政府真重視藝文體育？

眼見人口565萬人的挪威已踢入世足賽8強，海地、維德角、古拉索、伊拉克等國家都有機會在世足賽場發光發熱，但台灣足球界近年來卻是風波不斷，包括女足國際賽未派隊醫、國家隊待遇堪憂、總教練造假等，許多政治大老都曾擔任足協理事長，但足協仍舊問題不斷、沉痾未解，部長有其應負的責任。

政府雖然口口聲聲說重視文化與體育發展，但文化補助的對象不是虧損連連，就是內容難登大雅之堂；體育政策缺乏決心下，足球甚至比不上發展遠落後台灣的國家，各類運動協會弊病叢生，種種現象讓人擔心文化部長與運動部長的位子已經鬆動，如何繼續領導部會？

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李洋 李遠 羅廷瑋

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