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SEMI與國家公園署簽署MOU護生物多樣性 劉世芳：兩護國神山完美結合

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部國家公園署今與國際半導體產業協會（SEMI）簽署「Nature Positive Taiwan共建自然正向未來，守護山海氣候韌性與生物多樣性永續夥伴」合作備忘錄。記者張曼蘋／攝影
內政部國家公園署今與國際半導體產業協會（SEMI）簽署「Nature Positive Taiwan共建自然正向未來，守護山海氣候韌性與生物多樣性永續夥伴」合作備忘錄。記者張曼蘋／攝影

內政部今與國際半導體產業協會（SEMI）簽署MOU守護山海氣候韌性與生物多樣性。SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，將能協助半導體業界對焦國家資源與目標，為台灣產業發展與環境做出正向貢獻。內政部長劉世芳說，這場跨界合作是將科技硬實力與台灣自然生態「兩座護國神山」完美結合。

內政部國家公園署今與國際半導體產業協會（SEMI）簽署「Nature Positive Taiwan共建自然正向未來，守護山海氣候韌性與生物多樣性永續夥伴」合作備忘錄。

內政部長劉世芳表示，台灣擁有令人驕傲的兩項世界級資產：第一項是支撐全球數位科技、發展世界供應鏈不可或缺的半導體產業；第二項則是自然資本，是國際公認的生物多樣性熱點地區。國家公園署與SEMI串聯全球與台灣數百家半導體供應鏈，將朝以科學監測、自然碳匯與生態復育等機制，共同建立「政府與產業守護自然」、「企業參與生物多樣性保育」及「全球科技產業支持自然正向發展」三項國際典範，讓更多企業投入生態保育。

曹世綸也說，「綠色減碳與永續製造」是台灣半導體超越先進技術、與國際供應鏈接軌的關鍵新競爭力。透過這次與國家公園署首創的「生物多樣性媒合平台」，能協助國內外半導體大廠，如艾司摩爾、美光在進行ESG與自然資訊揭露時，精準對焦國家級的生態資源，將企業的環境計畫轉化為實質的產業綜效與環境正向貢獻。

曹世綸強調，SEMI將透過「半導體氣候聯盟」與即將在9月舉辦的全球永續論壇，向國際頂尖客戶展示台灣的生態與綠色實力，這場結合半導體產業與真正國家公園的合作，正是「兩座護國神山」的世紀聯手，讓台灣在展現科技硬實力的同時，也能在國際永續舞台上被世界看見。

劉世芳補充，這項合作由公部門提供「上至高山、下至大海」的豐富生態資源與科技監控，協助高科技業徹底解決在面對ESG、減碳及自然資訊揭露時的資源對焦煩惱，這場跨界合作便是將科技硬實力與台灣自然生態「兩座護國神山」完美結合，除了用最強的半導體服務世界，更用美麗的山海與高科技韌性，向國際展現最真實的台灣實力。

內政部表示，國家公園是台灣最珍貴的自然資產，目前全台9座國家公園、1座國家自然公園、59處重要濕地及海岸地區，守護25.4%的陸海域面積，每年創造約228萬噸自然碳匯，國家公園署已促成106個成功媒合案例。此次與 SEMI 簽署合作備忘錄，標誌著科技業ESG與國家保育行動深度結合的重要一步，期望透過產官協作驅動更多企業，將自然正向（Nature Positive）納入永續策略核心。

內政部長劉世芳（左二）表示這場跨界合作便是將科技硬實力與台灣自然生態「兩座護國神山」完美結合，除了用最強的半導體服務世界，更用美麗的山海與高科技韌性，向國際展現最真實的台灣實力。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（左二）表示這場跨界合作便是將科技硬實力與台灣自然生態「兩座護國神山」完美結合，除了用最強的半導體服務世界，更用美麗的山海與高科技韌性，向國際展現最真實的台灣實力。記者張曼蘋／攝影

劉世芳 半導體 內政部

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