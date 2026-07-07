植物生態被破壞 專家：地球工程可補救

地球上的植物是否將會滅亡？美國環境科學研究指出，隨著太陽亮度和二氧化碳濃度提升，地球將面臨極端高溫或碳源枯竭，預估植物生態最長還能存續約18.7億年。專家認為，儘管面臨自然環境的限制，但未來地球工程技術或許能進一步延長綠色生態的壽命。

植物生態漸走向滅亡

《ScienceAlert》報導，美國科學家透過模擬太陽亮度增加與二氧化碳濃度變化的交互作用，探討地球植物群落的最終生存期限。結果發現，未來植物消失的主因將是高溫壓力或碳源枯竭，而生物演化或人為科技干預，極有可能突破目前的環境限制。

事實上，這項數據比以往的預測更為樂觀，顯示植物或許能與海洋共存至最後一刻，並預測綠色生命可能還能延續約18.7億年。然而，研究強調生命強韌的適應能力，並認為地球生物圈的壽命，可能與行星本身的環境壽命緊密相連。

地球工程技術介入

《New Atlas》報導，雖然太陽的自然演化最終會導致地球生物圈的結束，但未來人類文明可能透過多種地球工程 (Geoengineering) 來延遲演化過程並延續生命。研究人員指出，地球生命具有強大的韌性，如果結合這些潛在技術介入，地球生物圈的壽命甚至可能超越地球海洋的壽命。

具體而言，包括地球冷卻工程、改變行星軌道、控制太陽質量，以及增強生物與棲息地的適應技術，這些技術介入有望突破目前人類觀察到的自然演化限制，並保護地球免於環境破壞。

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