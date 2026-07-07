颱風巴威來襲 張惇涵：國軍已預置2萬8922兵力因應

強颱巴威暴風半徑已達350公里，行政院秘書長張惇涵今天表示，按照目前路徑預測，10、11日將是颱風影響最劇烈的時候，部分地區累積降雨量甚至會超過1000毫米，請各地方政府加強側溝清淤，國軍也已預置2萬8922名兵力整備因應。

氣象署表示，巴威暴風半徑廣、影響範圍大，預計9日白天發布海上颱風警報，9日晚間或10日凌晨發布陸警，10、11日雨勢最劇，台中以北山區防豪雨以上等級降雨。張惇涵上午與行政院政務委員季連成共同主持全國22縣市整備會議，討論颱風因應作為。

張惇涵在臉書表示，按照目前預測，10日、11日將是颱風影響最劇烈的時候，部分地區累積降雨量甚至會超過1000毫米，中央氣象署將加強對颱風動態的說明。目前也已請各地方政府加強側溝清淤，中央相關部會同時將實地巡查0625豪雨致災的重點區域。

張惇涵說，週末就是學測，教育部這2天會謹慎討論，確認學測是否如期舉行，請考生和家長留意最新訊息。此外，國軍已經預置2萬8922名兵力進行各項整備，可投入救災救援任務。

對於花蓮萬里溪堰塞湖部分，張惇涵表示，目前堰塞湖蓄水量約325萬公噸、約最大蓄水量的64%，中央與花蓮縣府持續嚴密監測風險，也提醒近日返鄉民眾務必向公所提報，才能確認保全戶名單，確保安全。