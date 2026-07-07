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影／中聯油脂致癌油風波擴大 莊瑞雄：未通報續售司法應查清

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
中聯油脂油品檢出致癌物「苯駢芘」含量超過法規限值。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，若明知檢驗結果超標，卻未下架仍持續販售，相關責任不能迴避。記者黃義書／攝影
中聯油脂油品檢出致癌物「苯駢芘」含量超過法規限值。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，若明知檢驗結果超標，卻未下架仍持續販售，相關責任不能迴避。記者黃義書／攝影

中聯油脂供應的大豆沙拉油原料遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，問題原料達1300公噸，食安風波持續擴大。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今天表示，若業者明知檢驗超標卻未依規定通報、仍持續販售，司法應介入調查釐清。

衛生福利部食品藥物管理署7月1日接獲中聯油脂通報，供應福壽實業、福懋油脂及泰山企業等業者使用的一批大豆沙拉油原料，自主檢出「苯駢芘（BaP）」含量超過法規限值。食藥署指出，截至7月5日，受影響範圍已擴及全台360家業者，涉及18項產品、30個批號，並要求相關業者下架回收及預防性下架。

莊瑞雄受訪時表示，相關油品4月生產，5月由下游廠商南橋油脂自主檢驗發現「苯駢芘（BaP）」超標，後續再次檢驗仍不合格，並通知上游廠商福壽相關產品問題。

莊瑞雄指出，依「食安法」規定，業者若發現食品安全疑慮，應向主管機關通報；若未依法通報，就是隱匿。他質疑，南橋油脂首次檢驗發現問題後，是否通知上游廠商，以及後續確認超標後，相關油品為何仍持續流通，都是必須釐清的問題。

莊瑞雄表示，若明知檢驗結果超標，卻未下架仍持續販售，相關責任不能迴避，應由司法機關深入調查，確認事件責任歸屬。

中聯油脂 莊瑞雄 食藥署

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