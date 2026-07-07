「以日」育嬰留停突破三萬筆 6月申請再度男比女多

「以日」育嬰留停2026年元旦開辦以來，申請狀況呈現穩定成長趨勢。截至6月30日止，累計申請人數已衝破1.4萬人、申請筆數突破3萬筆，雙雙創下新高，顯示此項新措施，確實為有臨托或短期家庭照顧需求的父母，提供了更實際且更具彈性的時間選擇。

以日申請總人數累計達14,861人，占整體育嬰留停總人數（55,425人）之26.8%，且以日申請總筆數累計達31,581筆，突破3萬筆，占整體總筆數（74,619筆）之 42.3%，而6月申請筆數6,957筆，占整體總筆數（14,356筆）之 48.5%，已接近五成。

不僅越來越多父母選擇更具彈性的「以日申請」育嬰留停，紀錄顯示，男女申辦比率平分秋色，且6月男性申辦比重持續超越女性，神隊友參與度穩定走高。據統計，累計14,861名以日申請者中，女性為7,604人（占比51.2%）、男性為7,257人（占比48.8%），男女比例已較為趨近。

男性申辦比重呈現逐月成長趨勢（由1月的43.4%一路穩定成長至6月的50.7%），且6月男性申辦比重達50.7%，亦較5月50.3%成長，為持續第二個月超越女性，男性參與度穩定走高，顯示新措施有效促進職場爸爸共同分擔育兒責任之意願，讓爸爸們更彈性能在關鍵時刻挺身而出。

勞保局提醒，首季符合資格且已於線上登錄帳戶之單位，已於5月27日直接撥款入帳。符合資格但尚未於官網登錄帳戶資料，勞保局已於6月25日主動發函通知，再次提醒雇主趕快到勞保局官網線上登錄公司金融帳戶，這個帳戶一經登錄，日後皆可適用，能方便獎勵金順利、快速地直接入帳。

行政院已將《性別平等工作法》與《就業保險法》修正草案送立法院並刻正由委員會審議中，勞動部感謝立委支持盡速排入審議。

除了現行彈性育嬰留停新制外，此次法制修正重點包含更進一步優化育嬰留職停薪津貼給付與請假彈性、完善友善托育環境，並規劃對中小企業提供包含職務代理人及人力新聘等配套獎勵，以實質減輕企業負擔。

勞動部呼籲各界一同努力，持續透過法律的修正與務實的推動，打造讓勞工安心平衡職場與家庭、企業亦能順利留才的雙贏環境。