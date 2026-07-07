糾正政院防制檳榔危害消極近5年 監委不滿專法延宕、嚴正要求檢討

監察院今天表示，國際癌症研究中心（IARC）已發布「檳榔子屬第一類致癌物」警訊超過20年，為保障國人健康，監察委員趙永清、范巽綠及蕭自佑於民國109年即立案調查，於民國110年11月糾正行政院對於檳榔危害防制作為過於消極，且怠於重新檢視並推動專法管理。

監院指出，本案經3位調查委員長期追蹤行政院改善情形近6年之久，期間衛福部曾於民國113年12月18日預告「檳榔健康危害防制法」草案，經彙整各界意見並修正後，於民國114年5月26日函報行政院將辦理第2次預告作業，行政院至今仍未核定，竟表示目前仍需進行民調，經瞭解社會大眾對於專法立法必要性之認知、支持程度等，政院對於研訂檳榔專法進度及相關管理措施，顯然停滯原點。

3位委員在民國115年6月1日再次詢問行政院陳時中政務委員、衛生福利部石崇良部長及農業部胡忠一政務次長等主管人員，對於專法研訂進度延宕事宜，強烈表達不滿，嚴正要求行政院督同所屬檢討改善。

調查委員指出，國際癌症研究中心（IARC）發布檳榔子為一級致癌物至今已超過20年，行政院及衛福部不應再坐視檳榔對國人造成的健康危害，盡管衛福部表示，嚼食率已從民國102年的5.8%，下降至11的3.5%，該嚼食率的推估及統計方式，該部並無法清楚說明，且民國110年的數據，至今已超過5年，並未能代表現況，反之，觀察國人口腔癌及食道癌之發生率及死亡率、全民健保醫療支出等，皆為近年來的數據，上述事證在在顯示，檳榔有百害而無一利，長期以來政府對於農民輔導、衛教宣傳等相關措施，執行成效已到極限，難再突破現況，已到制定專法管理之時刻。

調查委員表示，監院自第四屆起，即開始關注主管機關對於檳榔健康危害之管理措施，第五屆及第六屆也持續調查，監察院針對檳榔危害問題，此次為第2次向行政院提出糾正，希望行政院及各界能重視，嚼食檳榔確實造成國人健康危害，其所造成的成癮性，更令人擔憂，因此，行政院及衛福部實責無旁貸，應持續積極朝制定專法方向前進，也希望立法院考量保障國人健康宗旨，支持並加速制定專法管理，專法管理並非全面禁止嚼食檳榔。