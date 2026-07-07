快訊

今小暑逢水冥逆行！命理師曝5大禁忌「2星座1生肖特別當心」

跟中央不同調！盧秀燕重罰3業者各300萬 問題油品20%以下全下架

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

聽新聞
0:00 / 0:00

影／矢板明夫受攻擊 陳其邁譴責暴力事件傷害台灣民主

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁針對日本媒體人矢板明夫受攻擊事件發表看法，嚴詞譴責暴力，他也認為任何言論都應該受到憲法保障。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁針對日本媒體人矢板明夫受攻擊事件發表看法，嚴詞譴責暴力，他也認為任何言論都應該受到憲法保障。記者徐白櫻／攝影

日本媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫昨在台中遭攻擊受傷，高雄市長陳其邁譴責暴力，認為這種行為非常不應該。他表示，希望政府相關部門嚴查，幕後是否有其他組織性或相關團體、個人，都應該把他揪出來；這件暴力事件是對台灣民主一個非常大的傷害。

針對矢板明夫受攻擊事件，高雄市長陳其邁今早在市政會議前受訪表示，任何人的言論都應該受到憲法保障，所以這種暴力行為，非常、非常不應該，也希望政府相關部門必須嚴查幕後是否有其他組織性或相關團體、個人，都應該把他揪出來，另在這段時間要特別注意相關人員的安全。

陳其邁強調，台灣最可貴的就是自由民主，在這裡任何人講的話都應該受到憲法保障，不應該受到這樣的對待，「對我們來說，這件暴力事件是對台灣民主一個非常大的傷害，所以再次嚴厲譴責暴力」。

矢板明夫 陳其邁 台中

延伸閱讀

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

影／受邀台中演講遭不明男子尾隨攻擊濺血 矢板明夫還原當時狀況

矢板明夫受攻擊 綠營中市長參選人何欣純譴責暴力

矢板明夫遇襲親曝傷勢 質疑歹徒作案手法和1事件相似 恐涉更嚴重層面

相關新聞

刑法三讀修正 兒少性侵案20歲前不計追訴期

立法院會今日三讀修正「刑法」第80條，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

共軍首度公開潛射洲際飛彈 圖解與陸基試射差異

共軍核潛艇6日向太平洋公海海域發射潛射戰略飛彈，這是共軍時隔約2年再度試射洲際彈道飛彈，這次發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

歷史上的今天／1959年《浩劫鴛鴦》開鏡揭人民公社暴政

1959年7月7日，中國電影製片廠與銀星影業公司再度合作的新片《浩劫鴛鴦》在北投復興崗中國製片廠攝影棚開鏡。由馬星野剪綵，中製廠長楊新國主持開鏡儀式，來賓有王星舟、龍芳、潘壘、李冠章等人。由於屋小人多，天氣又熱，開鏡典禮隆重而簡單地結束後，大家於熱烈鼓掌之後，步出門外，在草坪上舉行桔水酒會。

吳誠文：台灣科研「結構性困境」 習慣以量化指標衡量成果

中研院第卅六次院士會議昨邁入第一天，下午的專題討論由國科會主委吳誠文及教育部部長鄭英耀，與院士們交流對談。吳誠文指出，台灣科研生態有「結構性困境」，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，導致研發成果多止步於論文發表。鄭英耀則認為，台灣的大學存在「追求小確幸」的文化氛圍。

陳建仁：中研院評估增設宜蘭院區

中研院第卅六次院士會議昨開幕，這是陳建仁上任院長後首次主持院士會議，他在進行院務報告時透露，在政府單位的爭取下，中研院考慮在北部、南部院區之外，再增設宜蘭院區。但目前一切還在評估中，並未敲定任何細節。宜蘭縣政府表示樂觀其成，未來將全力配合爭取。

居家整理迎戰百億商機！「居家整聊室」10年成長50倍，開創生活服務新藍海

全台首創專業收納品牌「居家整聊室」成立至今邁入第十年，創業第一年營業額即突破七位數，如今規模更成長超過50倍。究竟這項看似平凡的居家整理服務，如何開創出全新的產業商模？ 理工背景出身的品牌創辦人鄭博元，創業初衷其實很單純，受到研究所指導教授啟發，他「希望做對社會有意義的事」。原本他計畫投入二手物再造領域，卻發現另一個更迫切的需求：許多家庭捨不得丟棄物品，日積月累後家中堆滿雜物，卻無力整理，急需專業協助。「居家整聊室」從這個長期被忽視的痛點出發，逐步發展成台灣居家整理產業的領頭羊。 不只是整理空間，更是在改變家庭的生活品質 十年前，居家整理在台灣仍是陌生產業。當年一起參與商業模式設計的同學，多數畢業後選擇進入科技業發展，唯獨鄭博元堅持將企劃付諸實行。這份堅持，來自他對品牌理念的深刻認同。 「很多人都希望改善居家環境，但不一定要花大錢重新裝潢。很多時候，只要透過整理收納與物品減量，就能讓生活產生巨大的改變。」鄭博元表示，每當看見客戶因為居家環境改善而找回生活秩序與幸福感，就是團隊持續前進最大的動力。根據統計，整聊服務的家庭平均客單價約1萬6千元，證明改善生活品質不必付出高昂代價，只

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。