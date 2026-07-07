刑法三讀修正 兒少性侵案20歲前不計追訴期

立法院會今日三讀修正「刑法」第80條，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成之心理創傷、因未能充分理解可得行使之法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源之救助，等被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義。

修法版本明定，犯特定性侵害相關犯罪者，於犯罪成立之日至被害人滿20歲以前所經過之期間，不計入追訴權時效期間，以延長實際可追訴期間。另為配合「刑法」第80條追訴權時效規定之修正，亦增訂「刑法施行法」第8條之2第2項規定，使追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後之規定，而不適用「刑法施行法」第8條之1從輕或從新原則規定。