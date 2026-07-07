快訊

世足賽／巴洛根歸隊也無用！美國1：4不敵比利時 主辦國全出局

半導體風雲／記憶體狂飆將告終？產業多空有5大觀察點

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲、伊朗射飛彈擊中兩艘商船 油價應聲上漲

聽新聞
0:00 / 0:00

刑法三讀修正 兒少性侵案20歲前不計追訴期

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
立法院院會今日三讀通過「刑法」第80條修正草案等案。圖／ 截自國會頻道
立法院院會今日三讀通過「刑法」第80條修正草案等案。圖／ 截自國會頻道

立法院會今日三讀修正「刑法」第80條，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成之心理創傷、因未能充分理解可得行使之法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源之救助，等被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義。

修法版本明定，犯特定性侵害相關犯罪者，於犯罪成立之日至被害人滿20歲以前所經過之期間，不計入追訴權時效期間，以延長實際可追訴期間。另為配合「刑法」第80條追訴權時效規定之修正，亦增訂「刑法施行法」第8條之2第2項規定，使追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後之規定，而不適用「刑法施行法」第8條之1從輕或從新原則規定。

性侵 法律 刑法

延伸閱讀

在學犯罪…畢業1年內 大學仍可啟動懲處

學生犯法大學要追回學位 學團籲教育部研議統一規範

1年15億！法扶替詐欺、毒駕死刑犯辯護 挨轟「加害人保護傘」

獨／導師將學生頭髮綁成「沖天炮」羞辱 全班笑學生哭…判賠37萬

相關新聞

刑法三讀修正 兒少性侵案20歲前不計追訴期

立法院會今日三讀修正「刑法」第80條，明定性侵害犯罪成立日至被害人滿20歲以前所經過的期間，不計入追訴權時效期間。

共軍首度公開潛射洲際飛彈 圖解與陸基試射差異

共軍核潛艇6日向太平洋公海海域發射潛射戰略飛彈，這是共軍時隔約2年再度試射洲際彈道飛彈，這次發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

歷史上的今天／1959年《浩劫鴛鴦》開鏡揭人民公社暴政

1959年7月7日，中國電影製片廠與銀星影業公司再度合作的新片《浩劫鴛鴦》在北投復興崗中國製片廠攝影棚開鏡。由馬星野剪綵，中製廠長楊新國主持開鏡儀式，來賓有王星舟、龍芳、潘壘、李冠章等人。由於屋小人多，天氣又熱，開鏡典禮隆重而簡單地結束後，大家於熱烈鼓掌之後，步出門外，在草坪上舉行桔水酒會。

吳誠文：台灣科研「結構性困境」 習慣以量化指標衡量成果

中研院第卅六次院士會議昨邁入第一天，下午的專題討論由國科會主委吳誠文及教育部部長鄭英耀，與院士們交流對談。吳誠文指出，台灣科研生態有「結構性困境」，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，導致研發成果多止步於論文發表。鄭英耀則認為，台灣的大學存在「追求小確幸」的文化氛圍。

陳建仁：中研院評估增設宜蘭院區

中研院第卅六次院士會議昨開幕，這是陳建仁上任院長後首次主持院士會議，他在進行院務報告時透露，在政府單位的爭取下，中研院考慮在北部、南部院區之外，再增設宜蘭院區。但目前一切還在評估中，並未敲定任何細節。宜蘭縣政府表示樂觀其成，未來將全力配合爭取。

居家整理迎戰百億商機！「居家整聊室」10年成長50倍，開創生活服務新藍海

全台首創專業收納品牌「居家整聊室」成立至今邁入第十年，創業第一年營業額即突破七位數，如今規模更成長超過50倍。究竟這項看似平凡的居家整理服務，如何開創出全新的產業商模？ 理工背景出身的品牌創辦人鄭博元，創業初衷其實很單純，受到研究所指導教授啟發，他「希望做對社會有意義的事」。原本他計畫投入二手物再造領域，卻發現另一個更迫切的需求：許多家庭捨不得丟棄物品，日積月累後家中堆滿雜物，卻無力整理，急需專業協助。「居家整聊室」從這個長期被忽視的痛點出發，逐步發展成台灣居家整理產業的領頭羊。 不只是整理空間，更是在改變家庭的生活品質 十年前，居家整理在台灣仍是陌生產業。當年一起參與商業模式設計的同學，多數畢業後選擇進入科技業發展，唯獨鄭博元堅持將企劃付諸實行。這份堅持，來自他對品牌理念的深刻認同。 「很多人都希望改善居家環境，但不一定要花大錢重新裝潢。很多時候，只要透過整理收納與物品減量，就能讓生活產生巨大的改變。」鄭博元表示，每當看見客戶因為居家環境改善而找回生活秩序與幸福感，就是團隊持續前進最大的動力。根據統計，整聊服務的家庭平均客單價約1萬6千元，證明改善生活品質不必付出高昂代價，只

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。