從超商店長到居家整聊師！她靠「整理」翻轉人生，也幫無數家庭找回生活秩序

隨著居家整理需求日益增加，「居家整聊師」正逐漸成為新興熱門職業。有人藉此開創人生第二曲線，也有人成功踏上創業之路。曾任超商店長的林子柔，勇敢跨出舒適圈，不僅完成亮眼的職涯轉型，更陪伴無數家庭整理空間、修復關係，讓「家」重新成為安放身心、凝聚情感的溫暖所在。

林子柔曾在超商工作長達11年，決定轉換跑道成為專業整聊師。 圖／江建泰 攝影

看見產業趨勢，她把天賦變成專業

「原來，我真正擅長的事情，是整理。」曾在超商工作長達11年的林子柔，每天忙著管理門市、整理倉庫、規劃商品陳列，在日復一日的工作中，她發現自己對於空間規劃、系統化整理特別有天分。當她看見零售業逐漸邁向自動化、人力需求不斷改變，也開始思考自己的下一步。

看準現代人生活忙碌、居家整理需求持續成長，她毅然離開熟悉的職場，加入「居家整聊室」，成為專業整聊師，開啟全新的職涯，也為自己打造更具彈性與發展性的未來。

「我相信這是一個很有前景的產業。」林子柔表示，整聊師能自主安排工作時間，也更有機會兼顧家庭與事業，而公司完善的制度與培訓，更讓她對自己的職涯充滿信心。

整聊師能自主規劃工作時間，產業有發展前景，讓林子柔對未來職涯充滿信心。 圖／江建泰 攝影

整理空間，更修復了家人的關係

成為整聊師兩年來，林子柔的工作幾乎滿檔，服務對象涵蓋忙碌的媽媽、搬家族群，甚至遺物整理等不同需求。她坦言，真正困難的不是堆積如山的雜物，而是如何理解人、與人溝通。

其中一個令她最難忘的案例，案主是一位半工半讀的大學生。由於母親長期有憂鬱傾向，加上囤積習慣，家中堆滿各式雜物，讓案主感到無助又疲憊。

一開始，母親十分抗拒整理，直到整聊師以第三方角色耐心傾聽、持續溝通，才慢慢卸下心防，甚至主動一起參與整理。最終，不只是家裡恢復整潔，原本緊繃的母女關係，也隨著空間的改變逐漸修復。

在林子柔眼中，整聊師的價值不只是把家整理乾淨，而是協助案主重新建立生活秩序，打造能夠持續維持的收納習慣。例如，面對家中堆滿玩具的家庭，她不只是把玩具分類收好，更會站在孩子的角度，替收納箱貼上圖示或標籤，引導孩子學會自己收拾物品。「整理，其實也是一堂生活教育課。」她笑著說。

整聊師的價值不只是把家整理乾淨，更是協助案主重新建立生活秩序。 圖／江建泰 攝影

平台穩定接案，讓專業更能發揮價值

相較於個人接案，林子柔認為，加入「居家整聊室」最大的優勢，是能將時間與心力專注在專業服務本身。

她表示，公司擁有完整的服務流程，由專業顧問負責前期諮詢、需求訪談、現場評估與報價，待雙方確認合作後，再媒合適合的整聊師提供服務，大幅降低個人接案需要反覆溝通、估價及比價的時間成本，也減少接案風險。

「很多人以為整理收納就是居家清潔，也有人只是想要詢價和比價，這些前期溝通需要花費大量時間，都是隱形成本。」她說，有了公司的專業分工，整聊師可以更專心投入整理工作，也讓服務品質更加穩定。

「居家整聊室」服務面向多元，從斷捨離、搬家整理，到空間規劃與生活動線設計，都能依照不同家庭需求量身打造方案。品牌強調「整理」與「聊天」並重，每位整聊師都會透過傾聽與對話，了解居住者的生活習慣、使用需求與情感連結，協助客戶重新梳理人與物品的關係，打造真正適合的居住空間。

「居家整聊室」由顧問負責前期諮詢，服務面向多元，讓整聊師能充分發揮專業。 圖／江建泰 攝影

完善培訓打造創業舞台，讓整聊師職涯沒有天花板

除了穩定案源，林子柔最珍惜的，是公司持續投入人才培育。她特別喜歡每月舉辦的教育訓練，不僅提升收納技巧，更透過「5 Why」等溝通方法，引導整聊師深入理解客戶真正的需求，讓每一次整理，都能找到問題的根源。更重要的是，公司也提供創業輔導，協助整聊師建立團隊、發展個人品牌，讓專業能力有機會進一步轉化為自己的事業。

「加入居家整聊室，是我職涯很好的起點。」林子柔說，品牌知名度高、口碑穩定，許多有需求的消費者上網搜尋時，第一個想到的就是居家整聊室，也讓整聊師更容易累積實戰經驗與口碑。

工作至今，她經常遇到一些家庭主婦，因為家裡太凌亂而感到挫折與自責。林子柔總會鼓勵她們：「每個人的時間、心力都有限，有些事真的需要請人幫忙。」她認為，整聊師的價值，就是將混亂的環境、心理與時間重新梳理，協助客戶找回對生活的掌控權。每當看見案主因環境改變而重拾笑容與自信，讓她更加堅定這份工作的意義，也期待陪伴更多家庭，一起建立更有秩序的美好生活。