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吳誠文：台灣科研「結構性困境」 習慣以量化指標衡量成果

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

中研院第卅六次院士會議昨邁入第一天，下午的專題討論由國科會主委吳誠文及教育部部長鄭英耀，與院士們交流對談。吳誠文指出，台灣科研生態有「結構性困境」，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，導致研發成果多止步於論文發表。鄭英耀則認為，台灣的大學存在「追求小確幸」的文化氛圍。

吳誠文以「開創國家科研發展新局」為題，鄭英耀則拋出「鏈結全球、布局未來：台灣新世代人才培育與國際共創」議題。

吳誠文表示，台灣過去在向先進國家學習成長的階段，習慣以量化指標衡量學術與科研成果，如論文數、專利數、技轉數（金額）等，研究人員因此注重追求論文數，導致研發成果多止步於論文發表，未能轉化為產業技術、文化提升、社會影響力等實質貢獻。他也指出，雖強調學術自由，學界卻存在「政府沒支援活不下去」的荒謬現象，產業資源也無法順利進入學術界。

他認為，台灣科技研發實力已經接近先進國家，學術研發不能再用數字管理，學術研究也必須跟上科技產業的腳步。國科會正努力與學界溝通，以制度引導文化。

鄭英耀表示，教育部已鬆綁法令，大學卻還是習慣定量化指標，大學確實存在追求「小確幸」的文化氛圍，有一定比例老師覺得教兩三門課、拿國科會計畫，就覺得善盡責任。他希望各大學能提供跟國際資源的嫁接，師生若有機會到其他名校交流，可以更積極、更主動、容忍冒險與犯錯。

吳誠文 鄭英耀 中研院 論文 院士

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