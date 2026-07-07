陳建仁：中研院評估增設宜蘭院區

中研院第卅六次院士會議昨開幕，這是陳建仁上任院長後首次主持院士會議，他在進行院務報告時透露，在政府單位的爭取下，中研院考慮在北部、南部院區之外，再增設宜蘭院區。但目前一切還在評估中，並未敲定任何細節。宜蘭縣政府表示樂觀其成，未來將全力配合爭取。

賴清德總統昨天出席院士會議致詞表示，再過兩年，中央研究院將迎來創院百年，這次院士會議將討論百年發展的未來方向，意義重大。陳建仁說，中研院不僅肩負追求學術頂尖的責任，更要透過跨領域知識整合與前瞻研究，為社會提供解決問題良策。

中研院將持續投入量子科技、淨零科技、人工智慧、精準醫療等關鍵領域，並加強與國內各研究大學與機構的密切合作，組成重點人文及科技領域的國家隊，提升台灣學術研究的國際地位。

陳建仁在院務報告時透露，中研院考慮在北部、南部院區之外，再增設宜蘭院區。宜蘭院區的構想源於行政院工程會主委陳金德日前率團拜會中研院。陳金德向陳建仁表示，政府希望爭取科研機構進駐宜蘭，帶動高階人才匯聚，並發展成新的科學研究與創新聚落。

陳建仁則回應，中研院在宜蘭已有臨海研究站、深層地熱、文史及考古等研究基礎，未來可評估推動人文社會科學研究基地，聚焦人工智慧治理、台灣史等研究議題。南港與宜蘭地理位置相近，也可研議延伸國家生技研究園區研發以及新創育成的能量，或籌劃其他前瞻創新科技研究項目。

宜蘭縣政府聞言，表達肯定與感謝，縣府表示，宜蘭未來擁有高鐵特定區、陽明交大附醫二期及宜蘭科學園區等多項建設優勢，不僅能串聯南港院區形成一日科研生活圈，期盼引進國家級科研能量，將宜蘭打造為兼顧環境永續、科技創新與人文的科技新聚落。