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中研院長陳建仁鬆口！好好規畫思考「宜蘭院區」 縣府：全力爭取

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
中研院今天起舉行院士會議，院長陳建仁面對未來是否設立宜蘭院區？他首度鬆口表示，願意好好的來規劃思考。記者潘俊宏／攝影
中研院今天起舉行院士會議，院長陳建仁面對未來是否設立宜蘭院區？他首度鬆口表示，願意好好的來規劃思考。記者潘俊宏／攝影

針對中研院未來是否會在宜蘭設立「宜蘭院區」，院長陳建仁今天首度鬆口表示，願意好好的來規畫思考，目前尚未完全定案。對此，宜蘭縣政府表示樂觀其成，未來將全力配合爭取。

宜蘭縣政府表達肯定與感謝，並展現全力爭取的決心，縣府表示，宜蘭未來擁有高鐵特定區、陽明交大附醫二期及宜蘭科學園區等多項建設優勢，結合交通、醫療與現有產業，不僅能串聯南港院區形成一日科研生活圈，更能深化中研院在當地的地熱、文史及生技等研究基礎，期盼引進國家級科研能量，將宜蘭打造為兼顧環境永續、科技創新與人文的科技新聚落。

行政院公共工程委員會主委陳金德於7 月 1 日率團拜會中研院院長陳建仁，雙方針對宜蘭科研布局及建設交換意見，期盼透過跨部會合作，完善科研基礎建設，提升台灣整體科研競爭力，並促進區域均衡發展。

陳金德表示，藉由高鐵延伸宜蘭計畫爭取科研機構進駐，期望透過交通與公共機能完善，例如納入醫療、教育與政府辦公服務，促進區域均衡發展，並匯聚高階人才，發展成新的科學研究與創新聚落。

中研院長陳建仁認為，中研院在宜蘭已有臨海研究站、深層地熱及文史考古等基礎，未來「宜蘭院區」可朝人文社會科學研究基地，例如 AI 治理、台灣史等方向評估，或結合國家生技研究園區延伸新創育成量能。

中研院今天舉辦第院士會議開幕式，院長陳建仁進行院務報告，盤點近兩年的院務與重大研究成果。被問到中研院宜蘭院區規劃一事，陳建仁也首度鬆口說「好好規劃思考」，不過全案仍處於評估階段，還沒有正式定案。

中研院今天起舉行院士會議，院長陳建仁面對未來是否設立宜蘭院區？他首度鬆口表示，願意好好的來規劃思考。記者潘俊宏／攝影
中研院今天起舉行院士會議，院長陳建仁面對未來是否設立宜蘭院區？他首度鬆口表示，願意好好的來規劃思考。記者潘俊宏／攝影

陳建仁 宜蘭 宜蘭縣 中研院

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