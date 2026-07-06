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【即時短評】挪威「划」進八強 台灣還在部長「被請辭」

聯合報／ 記者／鄭文翔
挪威球星哈蘭德(前)5日終場前連進兩球，擊敗強敵巴西，晉級八強。圖為贏球後，哈蘭德與隊友大跳「維京划船」舞慶祝。圖／美聯社
挪威球星哈蘭德(前)5日終場前連進兩球，擊敗強敵巴西，晉級八強。圖為贏球後，哈蘭德與隊友大跳「維京划船」舞慶祝。圖／美聯社

世界盃賽事正如火如荼進行中，睽違廿八年再度踢進會內賽、人口只有五百餘萬的挪威，在十六強淘汰賽擊敗森巴王國巴西，隊史首次闖進八強。挪威民眾不分年齡大小、不論身處何地，團結一心喊出「Ro！」(意為「划」)並配合動作的加油方式，近期成為全球網路熱議的話題，也包括台灣。

不過，就在台灣民眾搶搭世足熱潮、緊跟著每一場扣人心弦賽事的同時，台灣體壇卻充斥混沌與詭譎的氣氛。四月時，原運動部次長鄭世忠辭職回歸校園；上任僅三個月的國訓中心原董事長林鴻道，則在六月中請辭；日前，傳出體育部為中止運動協會或團體「低價寄生運動部」的亂象，除調整租金標準，還限制只有某些特定團體（國際體育組織中擁有正式會員資格的全國性體育團體）才能承租，連帶爆出部長李洋也將請辭，雖然李洋否認，但體育界的紛擾一時半刻似乎依然未解。

事實上，台灣體育界的沉痾由來已久，許多運動協會長期以來的問題，大概連計程車運將或公園裡的大姊都能高談闊論一番。很多人詬病的足協，屢屢爆出國家隊比賽時後勤不足、國手欠款爭議、漠視球員權益等問題，即使橫跨藍綠政府，理事長也曾由大咖政治人物擔任，問題卻從來未能真正解決，運動部也束手無策。

再如籃協，除了財務負債、選手肖像權爭議等問題，對選手的照顧也出現很大紕漏，包括傳出歸化選手高柏鎧的薪水尚未付清、上周更因籃協報名作業疏失，導致國手蘇文儒無法列入參賽名單的荒謬劇情，「只有更扯，沒有最扯」。其他諸如網協、桌協、羽協等大型協會爭議，三不五時也會躍上檯面，以至於雖然擁有優秀的選手與教練，但選手因經常困於這些「人」事，導致比賽成績常不盡人意。

看看挪威前進八強，再看看台灣人最喜歡的日本，雖然只踢進卅二強，但與巴西戰到最後一刻才不幸落敗，仍獲得全球球迷與專業人士幾乎一致好評；他們的成功不是一時半刻、也不是靠運氣，而是在經歷過挫折後，尋尋覓覓找出最適合自身發展的模式與道路，才有如今受到全球矚目的成績。

台灣體育界人才輩出，優秀的運動員也橫跨各個領域，但成績經常未能如預想中優秀，歸根結柢，幾乎都是「高層」、單一協會的好高騖遠與「亂搞」影響所致。這是幾十年來台灣體育界的宿疾，當然也是藍綠的共業。

當我們在欽羨挪威、日本乃至於維德角的成功時，更應當反求諸己，徹底檢討台灣體育界的問題，因為這不是一個金牌部長就能解決的。若始終無法看清、只想迴避、只想維持既得利益、甚至將問題引導到藍綠鬥爭之上，那只會一次次地讓全國看笑話，成為民眾茶餘飯後的笑柄；也只能一次次地羨慕其他國家，能成為全球仰慕的對象。

挪威 巴西 林鴻道

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