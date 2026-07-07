居家整理迎戰百億商機！「居家整聊室」10年成長50倍，開創生活服務新藍海

全台首創專業收納品牌「居家整聊室」成立至今邁入第十年，創業第一年營業額即突破七位數，如今規模更成長超過50倍。究竟這項看似平凡的居家整理服務，如何開創出全新的產業商模？

理工背景出身的品牌創辦人鄭博元，創業初衷其實很單純，受到研究所指導教授啟發，他「希望做對社會有意義的事」。原本他計畫投入二手物再造領域，卻發現另一個更迫切的需求：許多家庭捨不得丟棄物品，日積月累後家中堆滿雜物，卻無力整理，急需專業協助。「居家整聊室」從這個長期被忽視的痛點出發，逐步發展成台灣居家整理產業的領頭羊。

居家整聊室創辦人鄭博元（右）、共同創辦人黃恩頡（左）。 圖／李清宇 攝影

不只是整理空間，更是在改變家庭的生活品質

十年前，居家整理在台灣仍是陌生產業。當年一起參與商業模式設計的同學，多數畢業後選擇進入科技業發展，唯獨鄭博元堅持將企劃付諸實行。這份堅持，來自他對品牌理念的深刻認同。

「很多人都希望改善居家環境，但不一定要花大錢重新裝潢。很多時候，只要透過整理收納與物品減量，就能讓生活產生巨大的改變。」鄭博元表示，每當看見客戶因為居家環境改善而找回生活秩序與幸福感，就是團隊持續前進最大的動力。根據統計，整聊服務的家庭平均客單價約1萬6千元，證明改善生活品質不必付出高昂代價，只要透過正確方法，就能重新建立與物品的關係，這也呼應品牌的核心理念：「美好生活的選項一直都在，且人人都能擁有。」

與一般收納服務不同，「居家整聊室」講求「先聊天，再整理」。整聊師不以自己的價值觀替客戶做決定，而會透過深入對談，理解家庭成員的生活習慣、需求與困擾，再量身打造最適合的整理方案。整理的不只是物品，更是每個家庭的生活方式。

「居家整聊室」講求「先聊天，再整理」，為家庭量身打造最適合的整理方案。 圖／李清宇 攝影

每六年一次大整理，900萬戶家庭撐起百億市場

創業初期，「居家整聊室」主要鎖定育兒家庭市場，服務內容涵蓋居家整理、搬家打包與居家清潔等項目。

長期服務過程中，鄭博元觀察到，人生從出生到老年，每個階段都伴隨不同的整理需求，大多家庭平均每六年便會迎來一次生活型態轉變，需要進行一次全面整理。

他認為，整理收納是一項橫跨人生各階段的全齡服務。台灣有超過900萬戶家庭，隨著家庭人口縮減、小宅化與高齡化趨勢加速，整理收納需求只會越來越高，光是基本市場規模就有百億元以上。

「居家整聊室」是全台最大規模的居家整理收納服務公司，擁有完善客服與售後服務。 圖／李清宇 攝影

然而，市場雖大，產業卻長期面臨個體戶經營模式的限制。許多收納師受限於個人時間與服務量能，品質也難以維持一致。因此，「居家整聊室」率先以企業化模式經營，從人才培訓、業務開發、服務流程到品質管理與品牌行銷，建立完整系統，目前全台簽約整聊師已突破千人。

對整聊師而言，公司提供穩定客源與品牌支持，不必花費大量時間自行開發客戶，還可以跟著公司成長，看見職涯的下個階段，「只要有熱情，就可以一路做到退休。」

對消費者而言，則能獲得更透明、更有保障的服務體驗。許多客戶在網路上比較一圈後，最終選擇居家整聊室，正是因為其擁有完善客服與企業制度，降低交易風險，也更能保障消費權益。

除了整理收納外，平台更串聯居家清潔、沙發除蟎、廢棄物清運、寵物褓姆等多元服務，一站式解決家庭生活需求。鄭博元形容：「我們像是一間居家服務選品店，也是一家多技能的人力公司。」他也始終秉持著業界前輩傳授的經營哲學：「客戶好、同仁好，公司自然就會好。」

鄭博元秉持著業界前輩傳授的經營哲學：「客戶好、同仁好，公司自然就會好。」 圖／李清宇 攝影

從個人接案到團隊經營，加盟模式開啟下一個成長曲線

隨著服務版圖持續擴張，「居家整聊室」也正式邁向加盟發展階段。鄭博元指出，整理收納產業具有高度在地化特性。無論客戶或整聊師，都希望服務範圍能夠靠近生活圈，因此許多地區明明有需求，卻缺乏足夠的服務人員。透過加盟制度，加盟主能夠深耕在地市場，縮短到府估價與服務距離，不僅降低交通成本，也能進一步提升服務效率與客戶滿意度。

另一方面，加盟制度也讓原本以個人接案為主的收納師，有機會從專業工作者升級為經營者，打造自己的團隊。「資深整聊師最大的價值，在於累積了大量實務經驗與對客戶需求的理解。」鄭博元表示，成為加盟主後，不僅能專注發揮專業，還能培育新人、複製成功經驗，讓整個產業持續成長。

他強調，加入居家整聊室加盟體系，不只是加盟一個整理品牌，而是加入一套經市場驗證、能夠在地方深耕發展的生活服務系統。加盟主負責招募團隊與區域經營，總部則提供潛在客戶名單、教育訓練、營運陪跑及完整SOP支援，攜手打造在地生活服務網絡。

「如果你看見未來家庭需要的不只是更多物品，而是更好的生活秩序，那麼這將是一個能在地方真正長出價值、持續發展的事業。」