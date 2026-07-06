快訊

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

中研院宜蘭院區有譜？ 新院長陳建仁鬆口了

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院6日起舉行第36次為期4天的院士會議，中研院長陳建仁向院士們說明如何擘畫中研院迎向百年的願景。記者潘俊宏／攝影
中研院6日起舉行第36次為期4天的院士會議，中研院長陳建仁向院士們說明如何擘畫中研院迎向百年的願景。記者潘俊宏／攝影

中研院宜蘭院區規劃露出曙光。針對政府近期提出中研院在宜蘭設立新院區的構想，中研院院長陳建仁6日透露，願意好好的來規劃思考，但目前尚未完全定案；他也同步盤點近年AI、量子科技及國際合作等重大成果，並宣布啟動創院100周年籌備工作，擘劃中研院下一個百年發展藍圖。

中研院6日舉辦第院士會議開幕式，由陳建仁進行院務報告，盤點近兩年的院務與重大研究成果。在科研成果方面，陳建仁表示，中研院數理科學組攜手彰化師範大學、中央大學、中興大學及成功大學等學校，成功研發20位元超導量子電腦製程，已躋身全球領先行列，為台灣高效能運算及AI核心技術奠定重要基礎，也為未來科技競爭取得戰略先機。

國際合作方面，陳建仁點出，中研院目前已與全球66個國家、719個機構建立合作關係，累計簽署929項合作協議。近年也持續推動「台灣橋樑計畫」，接待11位諾貝爾獎得主來台交流，舉辦高達十場大師級講座；去年更首度舉辦中研學術大會，規劃於非院士會議年度舉辦，打造跨領域學術交流平台。

陳建仁也盤點近年制度改革成果，前院長廖俊智推動的「人才三箭」人事政策，包括二次長聘、延攬「5+5」卓越研究學者，以及放寬新聘員額限制，縮短人才延攬流程，希望提升國際競爭力、吸引優秀研究人才加入。

面對人工智慧浪潮，陳建仁指出，中研院自2024年成立AI推動辦公室，推動院內智慧化行政革新，並透過「AI for Workshop」、「AI for All AS」系列課程及專題講座，提升研究人員AI素養與應用能力。同時推動「研發AI在人文與科學研究的創新應用」計畫，截至今年6月已核定20件跨領域研究計畫。

中研院也訂定「生成式AI使用參考指引」協助研究人員妥善運用AI工具。陳建仁表示，希望人工智慧在高度問責，還有良善治理的架構下，能夠成為全人類福祉的重要力量。

由於中研院將於2028年迎來創院100周年，陳建仁指出，將成立百年院慶推動小組，邀請海內外院士共同參與，全面盤點百年來的重要研究成果與關鍵學術貢獻，並擘劃下一個百年的發展藍圖，希望在回顧歷史的同時，也能展望未來、開創新局。

宜蘭 中研院 陳建仁

延伸閱讀

中研院院士會議登場！陳建仁首度掌舵 承諾組人文與科技重點國家隊

院士會議首日爆亮點！陳建仁：中研院正評估籌設「宜蘭院區」

中研院院士會議登場 賴總統挺經費、陳建仁拚國家隊

支持陳建仁帶領中研院 賴總統：投資人才就是投資未來

相關新聞

中研院宜蘭院區有譜？ 新院長陳建仁鬆口了

中研院宜蘭院區規劃露出曙光。針對政府近期提出中研院在宜蘭設立新院區的構想，中研院院長陳建仁6日透露，願意好好的來規劃思考，但目前尚未完全定案；他也同步盤點近年AI、量子科技及國際合作等重大成果，並宣布啟動創院100周年籌備工作，擘劃中研院下一個百年發展藍圖。

強颱巴威北轉倒數 氣象署估周四海警、陸警連發

．強颱巴威持續增強長胖，並朝西北西前進。中央氣象署預報員趙竑上午指出，巴威颱風今天將達強度巔峰，周四逐漸北轉朝台灣東北部海面前進，由於強度較強，且暴風半徑廣闊，將為台灣帶來明顯風雨，氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，周四深夜至周五白天發布陸上颱風警報。

高雄、寧波直航終於復飛！觀光界盼兩岸直航迅速推進到疫前水準

高雄往返浙江寧波直飛航線4日復航，每周二、六各飛一班，由春秋航空A320客機執飛，全程約2小時，首航班機幾乎客滿，象徵疫情後兩岸南部直航航網再向前邁進一步，但觀光旅遊業認為兩岸直航點，距百分之百復航尚有很大的努力空間，盼政府加速開放。

李洋改革得罪了既得利益者？ 運彩公會理事長：改革從來不是二分法

運動部長李洋傳出為了「改革」引起許多議論。中華民國運動彩券公會理事長何昱奇今天公開發文說，執政黨應該思考，不少市井小民所以支持李洋，是因為他替台灣拿下奧運金牌，帶來榮耀與感動，但運動部成立將近一年，真正能讓人民有感的政策成果又有哪些？是否已經交出足以讓全民信服的成績單？

校園暴力、偏差惡化 圖解5年通報件數、哪些年級最嚴重

教育部資料顯示，學生暴力與偏差行為通報，3年間從1萬7千多件衝破3萬件，自傷、自殺通報也超過2萬人次，校園心理輔導需求持續增加，但第一線教師指出，不少學校仍招募不到專輔教師。

歷史上的今天／1964年與美國合作 推動學童營養午餐

1964年7月6日中美兩國政府合作的學童營養午餐計畫，由時任經合會副主委李國鼎和美國援華公署署長白慎士分別代表中美兩國政府簽字。 根據此項計畫，自9月起，台灣的20萬學童將在2年內獲得營養午餐，美國政府已同意捐助相等於美金573萬元的食物及運費，此等食物係由美國480公法第2章項下提及，包括有小麥（或麵粉）、長壽麥、脫脂奶粉及牛油等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。