中研院宜蘭院區有譜？ 新院長陳建仁鬆口了

中研院宜蘭院區規劃露出曙光。針對政府近期提出中研院在宜蘭設立新院區的構想，中研院院長陳建仁6日透露，願意好好的來規劃思考，但目前尚未完全定案；他也同步盤點近年AI、量子科技及國際合作等重大成果，並宣布啟動創院100周年籌備工作，擘劃中研院下一個百年發展藍圖。

中研院6日舉辦第院士會議開幕式，由陳建仁進行院務報告，盤點近兩年的院務與重大研究成果。在科研成果方面，陳建仁表示，中研院數理科學組攜手彰化師範大學、中央大學、中興大學及成功大學等學校，成功研發20位元超導量子電腦製程，已躋身全球領先行列，為台灣高效能運算及AI核心技術奠定重要基礎，也為未來科技競爭取得戰略先機。

國際合作方面，陳建仁點出，中研院目前已與全球66個國家、719個機構建立合作關係，累計簽署929項合作協議。近年也持續推動「台灣橋樑計畫」，接待11位諾貝爾獎得主來台交流，舉辦高達十場大師級講座；去年更首度舉辦中研學術大會，規劃於非院士會議年度舉辦，打造跨領域學術交流平台。

陳建仁也盤點近年制度改革成果，前院長廖俊智推動的「人才三箭」人事政策，包括二次長聘、延攬「5+5」卓越研究學者，以及放寬新聘員額限制，縮短人才延攬流程，希望提升國際競爭力、吸引優秀研究人才加入。

面對人工智慧浪潮，陳建仁指出，中研院自2024年成立AI推動辦公室，推動院內智慧化行政革新，並透過「AI for Workshop」、「AI for All AS」系列課程及專題講座，提升研究人員AI素養與應用能力。同時推動「研發AI在人文與科學研究的創新應用」計畫，截至今年6月已核定20件跨領域研究計畫。

中研院也訂定「生成式AI使用參考指引」協助研究人員妥善運用AI工具。陳建仁表示，希望人工智慧在高度問責，還有良善治理的架構下，能夠成為全人類福祉的重要力量。

由於中研院將於2028年迎來創院100周年，陳建仁指出，將成立百年院慶推動小組，邀請海內外院士共同參與，全面盤點百年來的重要研究成果與關鍵學術貢獻，並擘劃下一個百年的發展藍圖，希望在回顧歷史的同時，也能展望未來、開創新局。