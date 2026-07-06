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支持陳建仁帶領中研院 賴總統：投資人才就是投資未來

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中研院今天舉行第36次院士會議，賴清德總統（左）在中研院長陳建仁（右）陪同下出席院士會議開幕。記者潘俊宏／攝影
中研院今天舉行第36次院士會議，賴清德總統（左）在中研院長陳建仁（右）陪同下出席院士會議開幕。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統6日出席中研院36次院士會議開幕式。他細數，中研院自主研發：新一代20位元超導量子電腦、高效率疊層式太陽能電池、精準醫療與新藥，並參與人類史上首張黑洞影像發表。他重申，投資人才就是投資未來，院士不僅是台灣最珍貴的學術資產，更是連結台灣與世界的重要橋樑。

賴總統致詞說，他代表國家，熱烈歡迎各位院士遠從世界各地回到台灣，感謝各位對國家的偉大貢獻，也希望在這次的會議當中，凝聚智慧的結晶，共同擘劃國家未來的學術發展藍圖。再過兩年，中央研究院即將迎來創院百年，這次的院士會議將討論百年發展的未來方向，可謂意義重大。

他恭喜陳建仁院長眾望所歸，接任第13任的院長。陳建仁常以「世上的光、地上的鹽」自我期許，希望自己像一隻蠟燭燃燒自己、照亮台灣。陳建仁不僅是享譽國際的流行病學專家，在國內外面臨重大挑戰時，更是安定人心、令人信賴的專業之柱，令人欽佩。

他衷心祝福陳建仁以宗教家慈悲情懷、科學家求真的精神，在歷任院長及全體院士與同仁所打下的堅實基礎之上，帶領中研院追求頂尖卓越，為學術發展、人才培育以及國家進步做更多貢獻，開創更璀璨的百年。政府一定會大力支持陳建仁院長率領中央中研院，給予經費來完成這樣的目標。

賴總統表示，他也代表國家感謝前院長廖俊智，過去10年來帶領中研院在許多關鍵領域展現了卓越的研究成果。不但讓台灣在全球科技演進上佔有一席之地，這些成果也和政府的施政願景高度契合。

他舉例，像是中研院成功自主研發新一代20位元超導量子電腦，就是政府大力推動AI新十大建設的關鍵技術。中研院與其他部會、研究機構積極協調與合作，為台灣建構人工智慧島奠定了重要的基礎。

賴總統說，在淨零與氣候科技領域上，中研院研發出高效率疊層式太陽能電池，不僅是台灣在新世代能源技術的關鍵突破，也將有助於落實2050淨零轉型。另中研院積極推動精準醫療與新藥研發，參與人類史上首張黑洞影像發表，在政府推動健康台灣、競逐太空的國家發展方向上，都非常重要。

他提到，中研院南部院區的啟用，除了進一步強化台灣關鍵科技的研發能量，也讓尖端科技向南扎根，為均衡台灣的願景立下重要的里程碑。

賴總統也說，去年他出席由中研院與台灣大學共同主導的「台灣橋樑計畫」開幕式，這項計畫邀請諾貝爾獎得主來台，與年輕學子面對面交流。經由跨國際、跨世代傳承，不但激發台灣學者研究潛能，也讓科學研究有更多國際連結。

他始終相信，投資人才就是投資未來。在座各位院士不僅僅是台灣最珍貴的學術資產，更是連結台灣與世界的重要橋樑。期待有更多的青年學子能在各位院士的引領下，勇於探索未知、挑戰前瞻課題，持續提升台灣的國際競爭力。

賴總統期勉，未來大家一起攜手努力，像德蕾莎修女一樣，在別人的需要上看到自己的責任。一起以專業貢獻社會，為國人、也為全人類謀求最大的幸福。

中研院 陳建仁 賴清德

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