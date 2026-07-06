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日立永大電梯60週年慶 家庭日傳達企業精神

聯合新聞網／ 台北訊
圖／日立永大電梯提供
圖／日立永大電梯提供

日立永大電梯歡慶創業60週年，七月四日假西湖渡假村擴大舉辦家庭日活動，邀請來自全台員工與眷屬們近4,000人歡樂大會師，活動中並將日立永大電梯最重視的S>>L>>Q>D>C企業精神轉化為適合全家大小共遊同樂的趣味闖關。透過每一關的遊戲體驗，讓員工與眷屬在歡笑中體認及凝聚Safety安全、Law 法令遵循、Quality 品質、Delivery 交期、Cost 成本的企業精神訴求，在彼此的交流互動中度過一個歡樂溫馨的60週年慶家庭日活動。

圖／日立永大電梯提供
圖／日立永大電梯提供

　　日立永大電梯董事長小口辰廣在開場致詞時，首先向現場員工眷屬們表達最深感謝，「感謝現場的日立永大電梯的同仁及眷屬家人們，今天你們是真正的主角、主人，沒有你們的犧牲奉獻就沒有日立永大電梯這60年來的茁壯成長。過去60年，在大家的辛勤努力下，日立永大電梯深耕市場服務無數客戶，電梯出貨已突破10萬台新高，保養台數超過7.5萬台，能夠享有全台灣業界最傲人的成績，這些都是現場各位創造出來的成就。讓我們持續秉持初心與信念，再創日立永大電梯嶄新的未來」。本次60週年活動不僅是對過去成果的慶祝，更象徵品牌邁向未來的重要起點。透過家庭日活動讓員工們共同感受公司與員工一路同行、共同成長的深厚情感與承諾以及幸福感、成就感，讓全體員工更加認同品牌價值與未來公司的願景，這個未來願景不僅是在製造電梯，更是在構築社會的流動性。面對下一個十年，公司將企業目標定錨於社會創新，致力於推動綠色建築與永續發展。

圖／日立永大電梯提供
圖／日立永大電梯提供

　　日立永大電梯總經理沈裕舜在活動中則語帶感性向全體員工致謝說，「首先，我要代表公司，向每一位辛勤付出的同仁致上最誠摯的謝意。自1966年7月9日創立以來，日立永大電梯走過一甲子歲月，能夠穩健成長至今，並持續在產業中精進發展，靠的正是各位的努力與堅持。企業的核心價值在於「人」，公司「以人為本」，各位都是日立永大的靈魂人物，沒有各位，就沒有今日的日立永大，各位功不可沒。 這次擴大舉辦家庭日除了慶祝公司60週年的重要里程碑，更希望能夠透過這樣的活動凝聚大家的向心力與團隊精神，日立永大電梯就像是一個大家庭，而我們的同仁，就像兄弟姐妹一樣，彼此互助、相親相愛、團結合作，如同俗語「家和萬事興」一樣，同時也展現了日立的創業精神「和、誠、開拓者的精神」。展望未來，我們將持續打造一個「安全、安心、舒適」的工作環境，我們要構建一個能讓每一位同仁發揮所長的職場，讓每位員工能創造更多的價值，與公司共同成長，創造一個幸福企業，進而促進家庭的幸福美滿」。

　　活動現場設計親子互動與團隊關卡、歌唱、抽獎…..等多項活動，結合寓教於樂的體驗內容，不僅讓企業文化具體化，更促進員工家庭與公司之間的連結與認同。在一關關挑戰與歡笑聲中，不僅傳遞企業永續經營的核心價值，也進一步強化團隊凝聚力。此外，活動中亦特別傳達公司持續推動安全、品質與永續發展的理念，強調在追求企業成長的同時，將持續兼顧員工福祉、社會責任與環境永續，朝向長期穩健經營的目標邁進。活動最後在溫馨歡樂的氛圍中畫下句點，不僅留下難忘回憶，也進一步強化企業內部凝聚力。日立永大電梯未來將持續以人為核心，打造更具幸福感與成就感的職場環境，攜手全體同仁及合作夥伴，共同迎向更具挑戰與機會的未來。

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