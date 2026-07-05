民進黨「烏貓戰隊」傳承女性參政培力 致敬彭婉如逝世30周年

民進黨性別平等事務部從3日至5日主辦「2026烏貓 oo-niau 戰隊：年輕女性政治影響培力營3.0」。性平部主任李晏榕表示，今年適逢前婦女部主任彭婉如逝世30週年，營隊以「烏貓戰隊」呼應當年「黑貓助選團」精神，象徵女性參政力量的延續與再出發。

民進黨今天發布新聞稿指出，這次營隊特別邀請客家籍的圓山大飯店董事長葉菊蘭與立委林月琴，分別於始業式與結業式勉勵學員，象徵女性政治參與在不同世代間的延續與接棒。

葉菊蘭回顧自身從廣告產業走入政治的歷程，分享台灣民主化與女性參政一路走來的挑戰與突破。她指出，今日在公共決策體系可以看到許多女性的身影，並非理所當然，而是長期努力與制度改革累積成果。

葉菊蘭以自身推動性別相關法制改革的經驗勉勵學員，強調公共參與需要長期投入與堅定信念，更必須保有一顆堅定且溫柔的心，以同理與關懷轉化為制度改革的力量，才能真正推動社會進步。

營隊第2天邀請內政部長劉世芳分享跨世代經驗，劉世芳當年與彭婉如在婦展會與婦女部並肩作戰，也曾參與黑貓助選團全台跑透透輔選。劉世芳回顧女性運動與政黨政治在制度改革中的發展歷程指出，女性參政是民主政治不可或缺的一環。

營隊結業式邀請林月琴分享自身投入社福領域與政治工作的歷程。林月琴分享，進入立法院後面對高度政治攻防與議事杯葛的挑戰，仍持續以專業推動兒少與社會安全制度改革，這次更投身艱困的苗栗市長選舉，第一線感受選舉現場的人情冷暖。

林月琴強調，女性投入公共事務不應受限於既有期待，而應回到自身選擇與價值，「勇敢做自己，不辜負自己，不要讓他人影響你，明天的自己要比今天的自己更好」，持續在不同位置發揮影響力。

李晏榕表示，今年適逢彭婉如逝世30週年，營隊以「烏貓戰隊」呼應當年「黑貓助選團」精神，象徵女性參政力量的延續與再出發。

李晏榕期盼透過女性政治影響力培力營，讓更多年輕女性堅定公共參與的能力與信心，未來無論投入政治幕僚、民意代表，或是在民間單位培養自己的實力，都能在不同位置持續發揮影響力，在共同推動民主深化與性別平權的路上成為彼此的夥伴。