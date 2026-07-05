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聯合報一周大事6/28~7/4
國內
1日：行政院政務委員、經貿辦總談判代表楊珍妮因涉職場霸凌，總統府發布總統令指出，楊珍妮已予「免職」，即日起生效。
1日 ：食藥署公布，國內油品代製廠中聯油脂生產的大豆沙拉，驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，要求業者緊急回收相關油品。
2日：行政院會通過明年軍公教待遇調整方案，今年七月一日起，專業加給、主管加給定額各調增兩千元，以此墊高整體薪資基數，明年再通案調薪百分之四。
國外
28日：世界衛生組織秘書長譚德塞警告，歐洲正遭遇史無前例的初夏熱浪，多國高溫創紀錄，廿一日以來已出現逾一千三百起與高溫有關的超額死亡。
30日：美國最高法院判決，以六比三票數支持出生公民權，撤銷川普總統限制美國出生公民權命令
1日：俄羅斯對烏克蘭首都基輔市發動大規模空襲，已造成至少卅人喪生、九十二人受傷和約一三○棟建築物受損。
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