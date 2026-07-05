聯合報一周大事6/28~7/4

有7百多名高中學生，每人手臂上掛了一個黃巾袖章，5日在台北市的大街小巷穿來穿去，勸導市民維護環境清潔。他們都是參如青年救國團「自強活動」的學生，利用暑假期間，配合政府對違反環境清潔採重罰措施，做宣傳及勸導的工作。他們將輪流做10天，至7月14日為止。

2026-07-05 00:05