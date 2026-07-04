首次辦護照全國戶所收件 近6年128萬人次已受惠

暑假是出國旅遊旺季，內政部今天指出，首次申辦護照的民眾可以使用內政部推出的「一處收件全程服務」，民眾只需在鄰近的戶政事務所申辦，再至超商或用網路銀行等方式繳費，約14個工作天就能拿到護照，近6年來已有128萬人次受惠。

暑假出國潮，內政部今天透過新聞稿指出，過去民眾必須前往外交部領事事務局申辦護照，但自109年後，首次申辦者可至全國任一戶政事務所提出申請，並至各大超商、郵局、農漁會或透過網路銀行等多元管道繳納護照規費即可。

內政部說，護照經外交部審核製發後，約14個工作天民眾就能回到原送件戶所免費領取，或選擇付費郵寄至指定地址，流程非常快速便利，109年推行至今已累計受理突破128萬件。

內政部說，這項跨部會合作不僅健全基層的便民服務量能，更是公部門攜手提升行政效率的實質展現，未來將持續深化與各部會的橫向聯繫，推動更多免奔波、零障礙的優質戶政服務，讓公共施政能更精準地貼近民眾的日常生活需求。

根據內政部官網，一處收件全程服務適用對象為首次申請護照的在台設有戶籍國民，另外在台無戶籍者、具僑居身分者、法定代理人為在台無戶籍國民、外國或無國籍人士、大陸地區人民、香港、澳門居民，以及急需使用護照者等則不適用這項服務，須直接向外交部領事事務局或外交部中、南、東部及雲嘉南任一辦事處申辦。