布拉格機場：移除各國國旗 台人自動通關資格未變

捷克布拉格哈維爾機場近日調整離境自動通關系統螢幕顯示，將中華民國國旗移除，引發台灣旅客關注。哈維爾機場今天回應，此次變更是基於資訊顯示系統整體優化，各國國旗都將移除，改以國家代碼呈現，台灣旅客持護照使用自動通關的資格不受影響。

捷克自5月開放台灣、英國、日本與韓國旅客使用離境自動通關（eGATE）系統，當時布拉格哈維爾機場在離境看板上，將中華民國國旗與其他國家和歐盟旗並列展示。然而，有台灣旅客2日向中央社記者反映，代表台灣的國旗已消失。

針對此事，哈維爾機場發言人海特曼科娃（DenisaHejtmánková）今天回覆中央社記者提問表示，此次更新僅涉及目前自動通關（eGATE）螢幕上資訊的圖形顯示方式，並不代表自動邊境通關系統的使用資格有任何變更。

海特曼科娃說：「我們在此正式確認，持有符合資格的台灣護照旅客，仍可依照與以往完全相同的條件，在布拉格哈維爾機場使用eGATE自動通關系統。」

她表示，這次更新屬於eGATE資訊顯示系統整體調整的一部分，下週起顯示名單將擴增，納入更多不屬於高風險國家且符合資格的第三國。

海特曼科娃說：「資訊將改為採用統一的文字格式，僅顯示國家代碼，不再搭配國旗。因此，所有國旗都將從螢幕顯示中移除。旅客的使用資格規定並未改變，僅是資訊的視覺呈現方式有所更新。」

台灣外交部稍早也指出，目前確認民眾持台灣護照可享離境自動通關的權利不受影響。外交部將持續捍衛國家尊嚴及維護國民權益。