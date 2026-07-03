消失了？捷克機場看板疑撤掉我國旗 外交部：持台護照仍可自動通關

捷克自5月開放台灣旅客使用離境自動通關系統，當時哈維爾機場在離境電子看板上將中華民國國旗和歐盟與其他國家並列展示。近日有台灣旅客發現，台灣的國旗已消失。外交部回應表示，已請駐捷克代表處了解，目前確認民眾持台灣護照仍可適用離境自動通關。

外交部回應指出，已請台灣駐捷克代表處進行了解，目前確認民眾持台灣護照可享離境自動通關的權利不受影響。針對此事，駐處目前正向布拉格哈維爾機場了解情況，外交部將持續捍衛國家尊嚴及維護國民權益。

捷克向來是台灣旅客赴歐旅遊的熱門目的地之一。自2023年7月起，中華航空開通布拉格與台北直飛航線，星宇航空亦將於今年8月開通布拉格與台北直航，預計將進一步帶動台捷之間的觀光與商務往來。

布拉格哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague）自今年5月15日起，開放台灣、英國、日本及韓國旅客於離境前往非申根區時，可使用自動通關（e-Gate）系統。

據外交部的說法，此項通關便利措施，一方面有助於緩解捷克機場自4月10日全面啟用歐盟入出境系統後所出現的排隊人潮，另一方面亦與台灣旅客長期維持良好的出入境紀錄有關。

在原先的離境自動通關看板上，曾同時展示台灣、英國、日本與韓國國旗，以及歐盟旗幟。相關畫面一度在社群媒體上引發熱議，不少台灣網友留言表示「看了滿滿感動」、「捷克是全歐洲最挺台的國家」、「這個亮點超感人」。

然而，自6月中起，有眼尖的台灣旅客發現，中華民國國旗被移除，僅剩英國、日本、韓國國旗與歐盟旗幟；不過，代表台灣的「TW」字樣仍被保留。