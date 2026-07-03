快訊

蔡英文現身天母棒球場慶美國國慶 球衣藏迷因密碼「無法解釋的數字」

睡夢中遭攻堅搜索！狂掃各大演唱會門票 全台最大黃牛「強妮」50萬交保

Google傳轉單英特爾 台積電前工程師示警台灣「矽盾」危機

聽新聞
0:00 / 0:00

消失了？捷克機場看板疑撤掉我國旗 外交部：持台護照仍可自動通關

中央社／ 台北3日專電
捷克自5月開放台灣、英國、日本與韓國旅客使用離境自動通關系統，當時布拉格哈維爾機場在離境看板上，將中華民國國旗與其他國家和歐盟並列展示。圖片攝於6月18日。圖／中央社（台灣旅客提供）
捷克自5月開放台灣、英國、日本與韓國旅客使用離境自動通關系統，當時布拉格哈維爾機場在離境看板上，將中華民國國旗與其他國家和歐盟並列展示。圖片攝於6月18日。圖／中央社（台灣旅客提供）

捷克自5月開放台灣旅客使用離境自動通關系統，當時哈維爾機場在離境電子看板上將中華民國國旗和歐盟與其他國家並列展示。近日有台灣旅客發現，台灣的國旗已消失。外交部回應表示，已請駐捷克代表處了解，目前確認民眾持台灣護照仍可適用離境自動通關。

外交部回應指出，已請台灣駐捷克代表處進行了解，目前確認民眾持台灣護照可享離境自動通關的權利不受影響。針對此事，駐處目前正向布拉格哈維爾機場了解情況，外交部將持續捍衛國家尊嚴及維護國民權益。

捷克向來是台灣旅客赴歐旅遊的熱門目的地之一。自2023年7月起，中華航空開通布拉格與台北直飛航線，星宇航空亦將於今年8月開通布拉格與台北直航，預計將進一步帶動台捷之間的觀光與商務往來。

布拉格哈維爾機場（Václav Havel Airport Prague）自今年5月15日起，開放台灣、英國、日本及韓國旅客於離境前往非申根區時，可使用自動通關（e-Gate）系統。

據外交部的說法，此項通關便利措施，一方面有助於緩解捷克機場自4月10日全面啟用歐盟入出境系統後所出現的排隊人潮，另一方面亦與台灣旅客長期維持良好的出入境紀錄有關。

在原先的離境自動通關看板上，曾同時展示台灣、英國、日本與韓國國旗，以及歐盟旗幟。相關畫面一度在社群媒體上引發熱議，不少台灣網友留言表示「看了滿滿感動」、「捷克是全歐洲最挺台的國家」、「這個亮點超感人」。

然而，自6月中起，有眼尖的台灣旅客發現，中華民國國旗被移除，僅剩英國、日本、韓國國旗與歐盟旗幟；不過，代表台灣的「TW」字樣仍被保留。

護照 國旗 外交部 捷克

延伸閱讀

肯亞拒台入境！律師懷疑為配合中共「補票立法」：看清對岸雞腸鳥肚

外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼

熱浪考驗通勤族！捷克大眾運輸「開冷氣也不涼」 車廂逼近33度

陸客團重啟赴日驚傳「見光死」下架？ 5月人數慘跌6成 林氏璧籲：快把握黃金期

相關新聞

消失了？捷克機場看板疑撤掉我國旗 外交部：持台護照仍可自動通關

捷克自5月開放台灣旅客使用離境自動通關系統，當時哈維爾機場在離境電子看板上將中華民國國旗和歐盟與其他國家並列展示。近日有台灣旅客發現，台灣的國旗已消失。外交部回應表示，已請駐捷克代表處了解...

【即時短評】中共「團結法」上路 映照綠版「思想整隊」

中共七月一日起施行「民族團結進步促進法」。對此，民進黨政府嚴詞批判，指其貫徹一黨專政、侵害人權自由，乃至可能擴張境外管轄。從綠營立場而言，這些批評理所當然；但恐怕也得反思，自己這些年在台灣推動的，難道不是另一種形式的「思想整隊」？

Google傳轉單英特爾 台積電前工程師示警台灣「矽盾」危機

英特爾傳搶單台積電（2330）成功，拿下Google先進封裝。台北市議員、前台積電工程師曾獻瑩說，無論傳言成真與否，皆凸顯國際大廠正建立第二供應來源；台灣半導體正加速面臨「資金外移、人才外流、技術外溢、客戶轉單」四大深層挑戰，恐在2至5年內逐步稀釋台灣的矽盾防護與技術獨佔優勢。

依托咪酯造成毒駕升高 國安局：源頭打擊毒販

新興毒品濫用趨勢升溫，毒駕頻率升高危害民眾生命安全，國安局表示，在台流行的第一級毒品「依托咪酯」，先驅原料主要來自中國大陸，國安局已協同國安情報團隊，分析新興毒品輸入管道、販運途徑等 ，掌握毒品販運完整圖像，準備「源頭打擊」毒販。

金門縣115年度總預算案 內政部：協商後府會達成共識

針對金門縣115年度總預算案審查爭議，內政部今表示，府會雙方在7月6日協商期滿前已就總預算案的處理達成共識，相關內容經確認並無違反中央法規，因此依照雙方共識內容決定，除金門酒廠廈門有限公司預算減列90%外，其餘預算項目依金門縣議會...

影／王品、晶華、聯華都中鏢！沙拉油含一級致癌物 怎麼防？

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，高達1,300公噸的毒油流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等，引起民眾恐慌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。