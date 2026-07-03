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陳金德：大南澳公地放領專案貸款 最高貸8成

中央社／ 台北3日電

為協助宜蘭南澳台拓地公地放領農民能提前繳清放領地價，行政院政務委員陳金德今天表示，全國農業金庫將提供青壯年農民從農貸款等3種不同貸款資格可供申請，貸款利率介於1.415%至2.608%間，貸款成數最高8成。

政府推動公地放領，宜蘭縣大南澳地區為首案，為協助大南澳台拓地公地放領農民能提前繳清放領地價，及早取得耕地的所有權，內政部今天舉行宜蘭大南澳公地放領專案貸款說明會，並由陳金德主持。

內政部會後透過新聞稿指出，為協助農民申請承領，現行國有耕地放領實施辦法已規定，農民除可以選擇一次繳清地價，隨即取得土地所有權外，也可以選擇分15年30期繳納，等繳清地價後再取得所有權；但考量農民可能無法在短時間內籌措全額地價款，仍盼能及早取得土地所有權，陳金德特別指示建立專案貸款機制，幫助農民能早日圓夢。

陳金德在會中表示，此專案貸款是由全國農業金庫負責承辦，提供「青壯年農民從農貸款」、「擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款」及「全國農業金庫農業紮根貸款」等3種不同貸款資格可供申請，貸款利率介於1.415%至2.608%間，貸款成數最高8成。

陳金德說，未來承租農民向全國農業金庫申請貸款，經過鑑價、審核及對保等作業後，核定放款金額，該款項將由金庫直接撥付至宜蘭縣政府放領價金專戶，其後再由縣府一併辦理所有權移轉與抵押權設定登記，可以省掉分期繳款的長期等候時間。

內政部指出，目前公地放領規定的申請承領期限已放寬延長為1年，符合資格的承租農民應在期限內提出申請承領，並可利用專案貸款服務，及早取得土地的所有權。

南澳 陳金德 宜蘭 內政部

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