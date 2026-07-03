住宅貸款利息補貼9月起申請 估6000戶受惠

內政部國土署今天表示，今年9月將開放受理自購及修繕住宅貸款利息補貼，並適用新修正的「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，估算受惠戶數可達6000戶。

內政部昨天召開部務會報，會中報告國土署6月11日公告修正「住宅補貼對象一定所得及財產標準」等內政部各單位7月新制彙總說明。

國土署透過新聞稿指出，政府自民國106年起發布施行「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，每年依據社政主管機關公布的最新年度最低生活費及中低收入戶財產標準、前一年度不動產成交情形資料等參數滾動調整，作為年度申請住宅貸款利息補貼的資格標準，共分為10種區域標準。

根據今年度最新「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，申請住宅法第9條第1項自建住宅貸款利息補貼、自購住宅貸款利息補貼、修繕住宅貸款利息補貼及簡易修繕住宅費用補貼者，條件規範依設籍不同縣市有所差別，例如年所得必須在109萬元至178萬元之間、每人每月平均所得5萬3106元至7萬2604元以內，以及請自建、自購住宅貸款利息補貼者動產限額也須在331萬元至756萬元範圍內等。

內政部表示，今年度自購及修繕住宅貸款利息補貼將於9月開放受理，並適用新修正的「住宅補貼對象一定所得及財產標準」，整體估算受惠戶數可達6000戶，民眾可就近向地方政府諮詢，並以書面或線上申辦。