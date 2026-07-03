快訊

中華郵政A7「禁坐令」未解？吹哨者踢爆新椅沒到位 緊急調椅子卻是壞的

中選會人事案又封殺 藍白再聯手「不同意」3政院補提名單

新興毒品氾濫…依托咪酯造成毒駕升高 國安局：先驅原料主要來自大陸

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
新興毒品濫用趨勢升溫，毒駕頻率升高危害民眾生命安全。示意圖／AI生成
新興毒品濫用趨勢升溫，毒駕頻率升高危害民眾生命安全。示意圖／AI生成

新興毒品濫用趨勢升溫，毒駕頻率升高危害民眾生命安全，國安局表示，在台流行的第一級毒品「依托咪酯」，先驅原料主要來自中國大陸，國安局已協同國安情報團隊，分析新興毒品輸入管道、販運途徑等 ，掌握毒品販運完整圖像，準備「源頭打擊」毒販。

國安局下周將向立法院提出進行「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」專題報告。

國安局表示，台灣過往流行「搖頭丸」 、 「一粒眠」及「神仙水」等毒品，近年販毒集團則主要走私「依托咪酯」含先驅原料等特定新興毒品。

國安局表示，在台流行的第一級毒品「依托咪酯」，成品及先驅原料多源自印度、馬來西亞及中國等地，其中印度及馬來西亞，中國大陸則為先驅原料「依托咪酯酸」主要走私來源。其次則為第三級毒品的 「愷他命」 ，成品及先驅原料大多來自泰國、緬甸及寮國等地。再則為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，成品及先驅原料主要來自中、港、澳地區，常與「愷他命」混合偽裝為咖啡包及茶包等產品，以規避查緝。

國安局表示，毒品輸台三大管道，包括海空貨櫃夾帶、船隻接駁走私、國際包裹遞送等三種管道。國安局透由情報聯防機制，整合情蒐能量，防制海上非法轉運 、海空關口運送 、人體夾帶毒品等犯罪管道 ，並且掌握軍事營區內 、外涉毒對象與網絡 ，確保部隊純淨。此外也與國際友盟交流分享涉毒情訊。同時協同國安情報團隊 ，依據緝案例，分析新興毒品來源、輸入管道，及販運途徑等 ，梳理各類毒案線索資訊，掌握毒品販運整體圖像，據以達致「源頭打擊」的目標。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

國安局 毒品 走私

延伸閱讀

販毒集團走私依托咪酯等毒品 國安局：先驅原料主要來自中國

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

通報量暴增逾940倍 喪屍煙彈為什麼難抓？無色無味、改配方就能躲追查

毒駕零容忍：借鏡韓國的毒駕治理制度，台灣可以怎麼做？

相關新聞

依托咪酯造成毒駕升高 國安局：源頭打擊毒販

新興毒品濫用趨勢升溫，毒駕頻率升高危害民眾生命安全，國安局表示，在台流行的第一級毒品「依托咪酯」，先驅原料主要來自中國大陸，國安局已協同國安情報團隊，分析新興毒品輸入管道、販運途徑等 ，掌握毒品販運完整圖像，準備「源頭打擊」毒販。

金門縣115年度總預算案 內政部：協商後府會達成共識

針對金門縣115年度總預算案審查爭議，內政部今表示，府會雙方在7月6日協商期滿前已就總預算案的處理達成共識，相關內容經確認並無違反中央法規，因此依照雙方共識內容決定，除金門酒廠廈門有限公司預算減列90%外，其餘預算項目依金門縣議會...

影／王品、晶華、聯華都中鏢！沙拉油含一級致癌物 怎麼防？

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，高達1,300公噸的毒油流向二二四家通路，包括王品、聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等，引起民眾恐慌。

太平島仲裁案十周年 陳永康籲外交部重申我方反對立場

國防部前副部長、立委陳永康表示，今年7月12日是南海仲裁庭判定太平島是「礁」非「島」案的10周年，當年仲裁結果公布時，時任總統的蔡英文完全不支持仲裁庭的論述。他呼籲外交部當日應公開重申我方反對立場。同時也應召見日、菲駐台使節，就當前兩國所謂專屬經濟區水域談判，關切我身為第三方的權益。

銅鑼灣書店店長林榮基逝世 陸委會：深感不捨與哀悼

銅鑼灣書店店長林榮基昨晚逝世，陸委會表示深感不捨與哀悼。後續將協助家屬與黃春生牧師處理後事。 陸委會昨晚間以書面形式回應媒體詢問時作上述回應，並指出林榮基在舉世震驚的香港銅鑼灣書店事件中，遭到中共長期拘留，其後毅然揭發中共惡行。他在港版國安法實施前移居台灣，歷經艱辛，讓銅鑼灣書店在臺灣重生，成為自由的象徵。 陸委會提到，林先生從不諱言對台灣自由環境的支持。他曾表示，認同台灣民主自由及人權的核心價值，也曾語重心長呼籲「有些東西不是唾手可得」，必須珍惜，他決定留在台灣，也有責任捍衛台灣的民主自由。「我們悼念林先生，他熱愛臺灣，支持民主自由的心，值得國人肯定」。

軍公教調薪基層加多少？圖解歷年加薪幅度

行政院會2日通過明年軍公教待遇調整方案，今年7月1日起專業加給與主管加給定額各調增2000元，以此墊高整體薪資基數；明年再通案調薪4%。這是政府首度採2段式加薪，行政院人事行政總處指出，盼讓基層人員對加薪更有感，預計有72萬人受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。