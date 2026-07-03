新興毒品氾濫…依托咪酯造成毒駕升高 國安局：先驅原料主要來自大陸

新興毒品濫用趨勢升溫，毒駕頻率升高危害民眾生命安全，國安局表示，在台流行的第一級毒品「依托咪酯」，先驅原料主要來自中國大陸，國安局已協同國安情報團隊，分析新興毒品輸入管道、販運途徑等 ，掌握毒品販運完整圖像，準備「源頭打擊」毒販。

國安局下周將向立法院提出進行「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」專題報告。

國安局表示，台灣過往流行「搖頭丸」 、 「一粒眠」及「神仙水」等毒品，近年販毒集團則主要走私「依托咪酯」含先驅原料等特定新興毒品。

國安局表示，在台流行的第一級毒品「依托咪酯」，成品及先驅原料多源自印度、馬來西亞及中國等地，其中印度及馬來西亞，中國大陸則為先驅原料「依托咪酯酸」主要走私來源。其次則為第三級毒品的 「愷他命」 ，成品及先驅原料大多來自泰國、緬甸及寮國等地。再則為第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，成品及先驅原料主要來自中、港、澳地區，常與「愷他命」混合偽裝為咖啡包及茶包等產品，以規避查緝。

國安局表示，毒品輸台三大管道，包括海空貨櫃夾帶、船隻接駁走私、國際包裹遞送等三種管道。國安局透由情報聯防機制，整合情蒐能量，防制海上非法轉運 、海空關口運送 、人體夾帶毒品等犯罪管道 ，並且掌握軍事營區內 、外涉毒對象與網絡 ，確保部隊純淨。此外也與國際友盟交流分享涉毒情訊。同時協同國安情報團隊 ，依據緝案例，分析新興毒品來源、輸入管道，及販運途徑等 ，梳理各類毒案線索資訊，掌握毒品販運整體圖像，據以達致「源頭打擊」的目標。

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