販毒集團走私依托咪酯等毒品 國安局：先驅原料主要來自中國

國家安全局今天表示，近年販毒集團主要走私第一級毒品「依托咪酯」（含先驅原料）等特定新興毒品，其成品及先驅原料多源自印度、馬來西亞及中國等地，其中印度及馬來西亞是成品粉末來源，中國則為先驅原料「依托咪酯酸」主要走私來源。

各界關注毒駕及毒品議題，立法院外交及國防委員會邀請國家安全局長蔡明彥、內政部、法務部報告「新興毒品走私之國安情資整合與跨國緝毒協同作為」，併請海洋委員會海巡署、財政部關務署、國防部憲兵指揮部列席，並備質詢。國安局的報告書下午已送抵立法委員辦公室。

國安局在報告書中表示，台灣過往流行「搖頭丸」、「一粒眠」及「神仙水」等毒品，近年販毒集團主要走私「依托咪酯」（含先驅原料）等特定新興毒品，而屬第一級毒品的依托咪酯，成品及先驅原料多源自印度、馬來西亞及中國等地，其中印度及馬來西亞是成品粉末來源，中國則為先驅原料「依托咪酯酸」主要走私來源。

國安局指出，愷他命為第三級毒品，成品及先驅原料多來自泰國、緬甸及寮國等地，因製造、販運、持有及施用罰責輕，濫用情形嚴重；「4-甲基甲基卡西酮」為第三級毒品，成品及先驅原料主要來自中、港、澳地區，常與「愷他命」混合偽裝為咖啡包及茶包等產品，以規避查緝。

針對毒品輸台三大管道，國安局提到分為「海空貨櫃夾帶」、「船隻接駁走私」及「國際包裹遞送」。在海空貨櫃部分，假借海空運貨櫃進口合法貨品名義，夾帶毒品入關，因運輸量龐大，為查獲毒品最主要途徑，例如虛偽申報毒品或先驅原料為一般化學物質，或夾藏於進口物品內部，試圖闖關入境。

船隻接駁走私部分，則透過小型船隻載運毒品，伺機航至近海、沿岸走私入台，規避港區口岸查驗。例如跨國販毒集團利用運毒母船，自「金三角」地區接運「愷他命」等毒品，至熱點走私水域，轉由同夥子船接載入台。國際包裹遞送部分，則利用跨國郵包具「少量分裝」、「多批寄送」特性，降低單次走私遭查緝、毒品遭全盤沒入風險，例如偽冒寄送人聯絡方式，指派不知情人士提領包裹，製造查緝斷點。

針對防制作為，國安局說明，將透過情報聯防機制，整合情蒐能量，防制海上非法轉運、海空關口運送、人體夾帶毒品等犯罪管道，並且掌握軍事營區內、外涉毒對象與網絡，確保部隊純淨，以提升國安情報團隊緝毒綜效，同時持續推動國際友盟交流協作，分享涉毒情訊，不定期邀請或赴訪友盟，召開國際反毒會議，研討國際毒品犯罪趨勢及重大毒案偵查經驗，精進國安情報團隊毒品偵知、識別，以及攔截走私效能，拒止毒品於境外。

國安局最後強調，將協同國安情報團隊，依據緝獲案例，分析新興毒品來源、輸入管道，以及販運途徑等，梳理各類毒案線索資訊，掌握毒品販運圖像，以達「源頭打擊」目標。

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