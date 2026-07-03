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影／王品、晶華、聯華都中鏢！沙拉油含一級致癌物 怎麼防？

聯合報／ 記者張善寧賴怡均／即時報導
王品、晶華、聯華都中鏢！沙拉油含一級致癌物 怎麼防？
王品、晶華、聯華都中鏢！沙拉油含一級致癌物 怎麼防？

致癌沙拉油風暴愈滾愈烈，中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，高達1,300公噸的毒油流向二二四家通路，包括王品聯華、廣達香、桂冠、美食家、卜蜂、老協珍、康達盛通、大買家、晶華酒店、路易莎、爭鮮、貴族世家等，引起民眾恐慌。

「苯駢芘」被國際癌症研究中心列為1級致癌物質，食用過量恐增加肺癌、腸胃道癌等風險，通常食物經過加熱後達到約200℃的高溫，即可能產生，常見於烤肉、煙燻及高溫油炸食品及植物油，或是香菸煙霧、交通廢氣以及燒香也是環境產生苯駢芘的主要來源。

苯駢芘對人體會產生四大健康風險：增加氧化壓力、誘發慢性發炎、造成DNA損傷、影響粒線體功能，雖然如此，但苯駢芘在人體內的代謝速度其實很快，動物實驗顯示約2周即可排出，吃到問題油品不必過度恐慌。

平常應多攝取綠色蔬菜、高維生素C水果、膳食纖維、多喝水及茶，以及改變烹調習慣，避免油溫過高以及直接燒烤，都能減少苯駢芘對人體的損害。

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