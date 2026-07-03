太平島仲裁案十周年 陳永康籲外交部重申我方反對立場

國防部前副部長、立委陳永康表示，今年7月12日是南海仲裁庭判定太平島是「礁」非「島」案的10周年，當年仲裁結果公布時，時任總統的蔡英文完全不支持仲裁庭的論述。他呼籲外交部當日應公開重申我方反對立場。同時也應召見日、菲駐台使節，就當前兩國所謂專屬經濟區水域談判，關切我身為第三方的權益。

中國大陸「向陽紅22」科研船於6月中旬頻繁闖入我國東部限制水域及專屬經濟海域（EEZ），海巡署派遣「蘭嶼艦」及相關艦艇進行全程併航監控，並透過廣播強勢驅離，我方公開譴責。

陳永康表示，根據內政部公布領海法，我領海基線是12浬。但海上出現共艦入侵的，都是禁限制水域，是根據陸委會掌理的兩岸人民關係條例所規定外離島水域。而近期中共科研船向陽紅走的路線，經他以校準過的圖片套疊，該船走的其實是日本的專屬經濟區（EEZ），我們固然不支持共艦的行動，但一作批評，在國際法上會有一個「雙標」出現。

他指出，針對沖之島礁，日本據此將相關水域公布為EEZ，劃設了200浬經濟水域，我國的漁船在該水域活動要被扣留、罰款，外交部在立場上，即日本、菲律賓談判過程中，台灣就算不介入，但涉及第三方權益處，我國必須向日、菲駐台外館表達關切。

陳永康同時表示，南海仲裁庭10年前將南沙太平島判定為礁岩，而此案由菲律賓提出，起因是黃岩島爭端，外交部曾重新提出不接受南海仲裁庭結論。本月12日是此案的10周年，有些立場外交部應予重申。

陳永康說，南海仲裁庭將南沙太平島判定為礁岩，太平島因之無法主張領海，也就沒有EEZ。太平島適用於禁限制水域，近期中共公務船曾闖入，3分鐘內就從2000碼衝到4000碼，以20節的速度衝，非常危險。我們離島海巡同仁背負很大責任。

他說，一直到昨（2）日7時30分，他透過商用船舶追蹤系統資訊，仍看到在太平島與敦謙沙洲周遭，還有關掉AIS的他國船艦下錨，這些船隻何時會轉向？會否侵入太平島水域，必須嚴密監視。但海巡太平島上的平面雷達只能監控海面12浬範圍，無法掌握24浬船舶動態，因此要用AIS辨識，以AIS的追蹤系統加以比對再進行攔截。